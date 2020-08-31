Dondurma tarifi! Dondurma nasıl yapılır? Sağlıklı fit dondurma nasıl yapılır? Dondurma nasıl ortaya çıktı? Dondurma yapımında püf noktalar nelerdir?
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Dondurma tarifi! Dondurma nasıl yapılır? Sağlıklı fit dondurma nasıl yapılır? Dondurma nasıl ortaya çıktı? Dondurma yapımında püf noktalar nelerdir?

Yazın vazgeçilmez lezzeti dondurma, çeşit çeşit seçenekleri ile alternatif sunar. Dondurma nasıl yaoılır? Kakaolu dondurma nasıl yapılır? Sağlıklı dondurma nasıl yapılır? Dondurma tarifi

Dondurma tarifi! Dondurma nasıl yapılır? Sağlıklı fit dondurma nasıl yapılır? Dondurma nasıl ortaya çıktı? Dondurma yapımında püf noktalar nelerdir?
31.08.2020 11:24 | Son Güncelleme: 31.08.2020 11:27

Bazı kaynaklar dondurmanın ilk kez günümüzden 3000 yıl önce Antik Çin'de ortaya çıktığını yazıyor. Dağlardan toplanan kar ile meyve, bal ve şarabı karıştırarak Çinliler ilk dondurmayı yapmışlar. Çin imparatorlarının bu güzel tatlıyı zevkle yedikleri rivayet olunur. Peki, dondurma nasıl yapılır? Detaylar haberimizde.

DONDURMA TARİFİ

Malzemeler;

5 su bardağısüt

1 yemek kaşığıtoz salep

1,5 su bardağıtoz şeker

1/2 adetçubuk vanilya

400 gramsıvı krema

3 adetyumurta sarısı

2 adetdamla sakızı (2 küçük parça)

Dondurma tarifi! Dondurma nasıl yapılır? Sağlıklı fit dondurma nasıl yapılır? Dondurma nasıl ortaya çıktı? Dondurma yapımında püf noktalar nelerdir?

Yapılışı;

Süt, toz salep, ortadan ikiye kestiğiniz vanilya çubuğu ve toz şekerin yarısını derin bir tencereye aktarın.

Tahta bir kaşık yardımıyla muhallebi gibi karıştırarak pişirdiğiniz karışımı, kıvam almaya başladığında ocaktan alıp soğuması için bir kenarda bekletin. Vanilya çubuğunu içinden çıkartıp alın.

Kremayı karıştırma kabına aktarın ve mikser yardımıyla yüksek devirde koyulaşana kadar çırpın, kenara alıp bekletin.

Ayrı bir kapta beyaz kısımlarından dikkatlice ayırdığınız yumurta sarılarını, kalan toz şeker ilavesiyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpmaya başlayın.

Daha sonra kremaya ve kaynamış süte katacağınız yumurta sarılarını benmari usulü pişirmek için; büyük boy bir tencereyi kaynar su ile doldurun. Oval bir cam kase içine toz şekerle çırpılmış yumurta sarılarını aktarın. Kaynar su dolu tencere üzerine kaseyi yerleştirin.

Yumurta karışımını bir çırpıcı yardımıyla hızlıca karıştırarak yumurtaların kaynayan su buharında kesilmeden pişmesini sağlayın.

Yaklaşık 5 dakika toz şeker de eriyene kadar pişirdiğiniz karışımı, soğuk su dolu bir kabın üzerine alarak soğutun.

Azar azar ekleyerek kaynamış ve soğutulmuş süt karışımı ile karıştırın. Homojen bir hale gelen dondurma karışımını çırpılmış kremaya yedirip son dokunuşu yapın.

Baton bir kek kalıbı ya da yuvarlak geniş bir kasenin tamamını streç film ile kaplayın. Dondurma karışımını kaba aktarın, üzerini bir spatula yardımıyla düzelttikten sonra streç film ile kaplayarak derin dondurucuda en az 8-10 saat kadar bekletin.

Dilediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz.

Dondurma tarifi! Dondurma nasıl yapılır? Sağlıklı fit dondurma nasıl yapılır? Dondurma nasıl ortaya çıktı? Dondurma yapımında püf noktalar nelerdir?

DONDURMA YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

-Saklama koşulları önemlidir. Dondurma yapımı kadar dondurmanın nasıl muhafaza edildiği ve servisi de önemlidir. Sütlü çeşitlerin 25°C ila -30°C, meyveli dondurmaların -18°C ila -22°C'de saklanması ve soğuk olarak servis edilmesi önerilir.

-Şeker miktarı önemlidir. Dondurmayı sulandırabilir.

-Kremanın iyi köpürmesi dondurmanın kıvamı için önemlidir.

SAĞLIKLI DONDURMA TARİFİ

Malzemeler,

Donmuş iki adet muz,

Yarım çay bardağı süt,

Kakao,

Bal

İsteğe göre fındık, ceviz

Yapılışı;

Donmuş muzlar ezilir

Rondodan muz, kakao, bal süt ve isteğe bağlı kuruyemişlret eklenir.

Dondurma kıvamı alna kadar rondodan alınmaz.

Daha sonra servis edilir.

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