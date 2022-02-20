Donbass'tan kaçan mülteciler Rusya'da OHAL ilanına sebep oldu - Haberler
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Donbass'tan kaçan mülteciler Rusya'da OHAL ilanına sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Donbass'tan kaçan mülteciler Rusya'da OHAL ilanına sebep oldu

Ukrayna'nın Donbass bölgesinden Rusya'nın Voronezh bölgesine akın eden mülteciler nedeniyle Voronezh'de olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Ukrayna'nın Donbass bölgesinden Rusya'nın Voronezh bölgesine akın eden mülteciler nedeniyle Voronezh'de olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerilim artmaya devam ediyor. Yaşanan çatışmalar sebebiyle Donbass bölgesinden güvenli bölgelere iltica eden mülteciler, trenlerle ve toplu taşıma araçlarıyla Rusya'nın Voronezh bölgesine getirildi. Mülteci sayısının çokluğu sebebiyle Voronezh Valisi Aleksandr Gusev tarafından alınan kararla olağanüstü hal ilan edildi. Bu kararın valilik tarafından mültecilerin istek ve taleplerini bölge yönetiminin hızlıca ve pratik olarak yerine getirebilmesi için alındığı ifade edildi.

Mülteci göçünün önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika

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