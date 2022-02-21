Donbas bölgesi neresi, nereye bağlı? Donbas bölgesi haritadaki yeri neresidir? Donbass bölgesi Rusya'da mı Ukrayna'da mı? - Haberler
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Donbas bölgesi neresi, nereye bağlı? Donbas bölgesi haritadaki yeri neresidir? Donbass bölgesi Rusya'da mı Ukrayna'da mı?

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Donbas bölgesi neresi, nereye bağlı? Donbas bölgesi haritadaki yeri neresidir? Donbass bölgesi Rusya'da mı Ukrayna'da mı?

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilim devam ederken vatandaşlar Donbas bölgesi nerede bulunuyor merak etti. Peki, Donbas bölgesi neresi, nereye bağlı? Donbas bölgesi haritadaki yeri neresidir? Donbass bölgesi Rusya'da mı Ukrayna'da mı? Donbas bölgesi hakkında bilgiler sizlerle...

Donetsk Havzası, Donbas veya Donbass olarak da biliniyor. Donbas Luhansk ve Donetsk'i kapsayan bölgenin adıdır. Peki, Donbas bölgesi neresi, nereye bağlı? Donbas bölgesi haritadaki yeri neresidir? Donbass bölgesi Rusya'da mı Ukrayna'da mı?

Donets Havzası, Donbas veya Donbass olarak da bilinir, Ukrayna'da tarihî, ekonomik ve kültürel bölge.

Ukrayna'nın doğu kesiminde yer alan iki oblastı kapsar: Donetsk Oblastı'nın kuzey ve orta kısımı ve Luhansk Oblastı'nın güney kısımı. Donetsk şehri Donets Havzası'nın gayriresmî başkenti sayılır.

Donbas Bölgesi Haritadaki Yeri:

Donbas bölgesi neresi, nereye bağlı? Donbas bölgesi haritadaki yeri neresidir? Donbass bölgesi Rusya'da mı Ukrayna'da mı?

Donbas bölgesi neresi, nereye bağlı? Donbas bölgesi haritadaki yeri neresidir? Donbass bölgesi Rusya'da mı Ukrayna'da mı?

Donetsk Oblastı, Ukrayna'nın doğu kesiminde yönetim birimi (oblast). Sovyetler Birliği döneminde, 1938'de Stalino adıyla oluşturulan yönetim biriminin yüzölçümü 26,517 km²'dir.

Luhansk Oblastı, Ukrayna'da yönetim birimi (oblast). Ukrayna'nın doğu ucunda, Donets Nehri kıyısında yer alır.

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Ukrayna, Rusya, Gündem, Politika, Haberler

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