Donetsk Havzası, Donbas veya Donbass olarak da biliniyor. Donbas Luhansk ve Donetsk'i kapsayan bölgenin adıdır. Peki, Donbas bölgesi neresi, nereye bağlı? Donbas bölgesi haritadaki yeri neresidir? Donbass bölgesi Rusya'da mı Ukrayna'da mı?

DONBAS NERESİDİR?

Donets Havzası, Donbas veya Donbass olarak da bilinir, Ukrayna'da tarihî, ekonomik ve kültürel bölge.

Ukrayna'nın doğu kesiminde yer alan iki oblastı kapsar: Donetsk Oblastı'nın kuzey ve orta kısımı ve Luhansk Oblastı'nın güney kısımı. Donetsk şehri Donets Havzası'nın gayriresmî başkenti sayılır.

Donbas Bölgesi Haritadaki Yeri:

DONETSK OBLASTI NEREDE?

Donetsk Oblastı, Ukrayna'nın doğu kesiminde yönetim birimi (oblast). Sovyetler Birliği döneminde, 1938'de Stalino adıyla oluşturulan yönetim biriminin yüzölçümü 26,517 km²'dir.

LUHANSK OBLASTI NEREDE?

Luhansk Oblastı, Ukrayna'da yönetim birimi (oblast). Ukrayna'nın doğu ucunda, Donets Nehri kıyısında yer alır.

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