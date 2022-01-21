Donanma İlkokulu'nda okuma coşkusu

Donanma İlkokulu çok amaçlı eğitim salonunda gerçekleşen ve sınıf öğretmeni Kübra Sıcak öncülüğünde, "Ben Okuyorum" konulu Okuma Bayramına, Okul Müdürü Ali Demir'in yanı sıra sınıf temsilcileri Burcu Turgut, Hanife Öznazlı, Gülhanım Bandırma ile veliler katıldı.

Minik öğrencilerin büyük özenle hazırladıkları program 7 bölümden oluştu.

Sınıf öğretmeni Sıcak, program öncesi gösteride emeği geçenlere ve tüm öğrencilerine başarılar diledi. Bu özel günde kendilerini yalnız bırakmayan velilere de ayrıca teşekkür etti.

MADALYA VERİLDİ

Artık çocukların olan şahne, 'Hoş geldiniz' şarkısıyla start aldı. Ardından dersler, sayılar, öğretmenim şarkısı, Hacivat ile öğretmen, meslekler ve son olarak sınıf masalı adlı gösterilerle etkinlik devam etti. Alkışların havada uçtuğu ve velilerin gururlandığı gösterinin sonunda Okul Müdürü Ali Demir, başarılı çalışmalarından dolayı sınıf öğretmeni ile tüm öğrencilerine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Etkinlik; miniklere madalya ile çeşitli hediyelerin verilmesi finalde ise hep birlikte kesilen pasta ile sona erdi.

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