Donan göl çocukların oyun alanı oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Donan göl çocukların oyun alanı oldu

İhlas Haber Ajansı, Özkan Olcay - Yerel
 - Güncelleme:

- Donan göl çocukların oyun alanı oldu Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan ve şiddetli soğuklarla donan Nazik Gölü, köy çocuklarının oyun alanı oldu.

BİTLİS (İHA) - - Donan göl çocukların oyun alanı oldu

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan ve şiddetli soğuklarla donan Nazik Gölü, köy çocuklarının oyun alanı oldu.

Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyleri sınırları içerisinde bulunan 40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü tamamen dondu. Göle kıyısı bulunan Dilburnu köyünde yaşayan çocuklar tatili fırsat bilerek donan göl üzerinde kayarak zamanlarını geçiriyor. Çocuklar, göl üzerinde gün boyu kayarak ve çeşitli oyunlar oynayarak güzel zaman geçirdiklerini ifade ettiler.

Donan göl çocukların oyun alanı oldu

Donan göl çocukların oyun alanı oldu

Donan göl çocukların oyun alanı oldu

İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay - Yerel

Nazik Gölü, oyunlar, Bitlis, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title