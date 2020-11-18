Donald Trump, seçimlerde usulsüzlük olmadığını açıklayan Siber Güvenlik Ajansı Direktörünün görevine son verdi

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden başkan seçildikten sonra rakibi Donald Trump seçimlerde usulsüzlük olduğunu iddia etti. ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü Chris Krebs herhangi bir usulsüzlüğün olmadığını belirtirken, ABD'nin mevcut başkanı Trump, Krebs'in görevine son verdi.

ABD'de 3 Kasım tarihinde yapılan başkanlık seçimlerinin yankıları hala sürerken, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Joe Biden yeni başkan seçildi. Cumhuriyetçilerin adayı mevcut başkan Donald Trump ise seçimlerde usulsüzlük olduğu iddia etti ve mahkemeye başvuracaklarını bildirdi.

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü Chris Krebs yaptığı açıklamada seçimlerde herhangi bir usulsüzlük olmadığını vurgularken, mevcut başkan Krebs'in bu görüşüne karşı çıktı ve direktörü görevinden aldı.

"ÖLÜ İNSANLAR ADINA OY KULLANILDI"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Trump, "Krebs'in 2020 seçimlerindeki güvenlik meselelerine ilişkin yaptığı açıklama oldukça yanlış. Bu seçimlerde büyük usulsüzlükler ve hileler oldu, ölü insanlar adına oy kullanıldı, gözlemcilerin seçim merkezlerine girilmesine izin verilmedi. Oy sayma makinelerindeki sözde teknik problemler Trump için kullanılan oyları Biden'ın hanesine yazdı ve daha neler neler oldu" ifadelerini kullandı.

"BU NEDENLE KREBS'İN İŞİNE SON VERİYORUM"

Trump açıklamalarının devamında ise, "Bu nedenle, şu andan itibaren geçerli olmak üzere ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü Krebs'in işine son veriyorum" dedi.