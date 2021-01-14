Donald Trump'a Snapchat de darbe vurdu: Tüm hesapları kapatıldı
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Donald Trump'a Snapchat de darbe vurdu: Tüm hesapları kapatıldı

14.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:33
Donald Trump'a Snapchat de darbe vurdu: Tüm hesapları kapatıldı

ABD'de önde gelen sosyal medya platformları, Kongre binasının baskına uğramasının ardından, 45'inci Başkanı Donald Trump'ın hesabını kapatla furyasuna Snapchat da katıldı.

ABD'de önde gelen sosyal medya platformları, Kongre binasının baskına uğramasının ardından, 45'inci Başkanı Donald Trump'ın hesabını kapatla furyasuna Snapchat da katıldı. Snapchat uygulaması, Trump'ın hesabını süresiz kapattığını açıkladı.

ABD'nin 45'inci Başkanı Doland Trump'ın başta Twitter hesabı olmak üzere, Facebook, Instagram, YouTube, Reddit hesabı Kongre binasının baskına uğramasının ardından kapatıldı. Snapchat uygulaması da  benzer bir karar alarak Trump'ın hesabını süresiz kapattığını açıkladı.

Snapchat yaptığı açıklamada "Kamu güvenliği için ve yanlış bilgi yayma girişimlerine dayanarak, nefret söylemi ve şiddeti kışkırtmak kurallarımızın açıkça ihlalidir, bu hesabı kalıcı olarak feshetme kararını verdik" dedi. Twitter hesabı olmak üzere, Facebook, Instagram, YouTube, Reddit gibi sosyal medya platformu Trump'ın hesaplarını kapattıklarını duyurmuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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