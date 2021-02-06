Domuz bağıyla bağladıkları gencin telefonunu gasbeden şüpheliler Kilis'te yakalandı

AFYONKARAHİSAR'da Iraklı M.S.M.A.S.'yi (24) alıkoyup, domuz bağıyla bağladıktan sonra cep telefonunu gasbeden ve ailesini arayıp 2 bin dolar fidye isteyen Suriyeli 2 şüpheli, polisin çalışması sonucu Kilis'te yakalandı.

Afyonkarahisar'da 10 Ocak günü saat 15.30 sıralarında Sümer Mahallesi'nde bir evde Iraklı M.S.M.A.S., domuz bağı diye tabir edilen elleri, kolları, ayakları bağlanmış halde bulundu. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri M.S.M.A.S.'nin yaklaşık 2 bin lira değerindeki cep telefonu alan 2 şüphelinin, ailesini arayıp, 2 bin dolar getirmeleri halinde kendisini serbest bırakacaklarını söylediği, sonra da şüphelilerin ortadan kaybolduğunu belirledi. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin Suriyeli J.A. (19) ve H.G. (23) olduğu tespit edildi.Şüphelilerin izini süren Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, J.A. ve H.G.'nin Kilis'te olduğunu belirledi. Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle iletişime geçilerek, 5 Şubat'ta düzenlenen operasyonla J.A. ve H.G. gözaltına alındı. 2 şüphelinin bugün Kilis'te adliyeye sevk edileceği ve SEGBİS vasıtasıyla mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER