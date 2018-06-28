Dominik'te Acun'un Ekibinden Alper'i Öldüren İkinci Zanlının da Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden ve TV 8'de yayınlanan Survivor ekibinde görevli Alper Baycın'ı kalbinden bıçaklayarak öldüren zanlılardan birinin görüntüsü ortaya çıktı.

Survivor ekibinde görevli Alper Baycın (24) sokakta yürürken, çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti.

ACUN ILICALI CANLI YAYINDA DUYURDU

Acun Ilıcalı canlı yayında yaptığı açıklamada, "Sevgilisi Alper'imizi haince bir saldırı sonrası Dominik'te kaybettik. Bu durumda bir yayın yapmamız söz konusu değil. Sizden özür dileyerek yayını burada kapatıyoruz" dedi.

İKİNCİ KATİLİN DE FOTOĞRAFINA ULAŞTIK

Cinayet sonrası olay yerinden kaçan ve sonrasında düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılardan birinin fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Haberler.com ikinci katil zanlısının da fotoğrafına ulaştı.