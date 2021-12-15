Domaniç'te kar yağışı, ulaşımı aksattı - Haberler
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Domaniç'te kar yağışı, ulaşımı aksattı

Domaniç'te kar yağışı, ulaşımı aksattı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Yiğit - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Domaniç'te etkili olan kar yağışı, İnegöl kara yolu Kocayayla geçidinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri zincirsiz ve kış lastiğini olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.


Domaniç'te kar yağışı, ulaşımı aksattı

Domaniç'te kar yağışı, ulaşımı aksattı

Domaniç'te kar yağışı, ulaşımı aksattı

Domaniç'te kar yağışı, ulaşımı aksattı

Domaniç'te kar yağışı, ulaşımı aksattı

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