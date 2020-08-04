DOLUNAY MAZARASI İSTANBULLULARI BÜYÜLEDİ
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DOLUNAY MAZARASI İSTANBULLULARI BÜYÜLEDİ

İSTANBUL'da havanın kararması ile kendini gösteren dolunay, vatandaşları adeta büyülerken seyirlik manzaralar oluştu.

04.08.2020 03:12 | Son Güncelleme: 04.08.2020 03:28

İSTANBUL'da havanın kararması ile kendini gösteren dolunay, vatandaşları adeta büyülerken seyirlik manzaralar oluştu.

Akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunay, İstanbulluları adeta mest etti. Özellikle İstanbul'un tarihi mekanlarında seyirlik manzaralar oluşurken, vatandaşlar bol bol fotoğraf çekildi.

DOLUNAY MAZARASI İSTANBULLULARI BÜYÜLEDİ

Kaynak: DHA

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