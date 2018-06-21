Doluluk Oranı Düşük Osb'lerde Bedelsiz Arsa

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Organize sanayi bölgesindeki doluluk oranı yüzde 40'ın altındaysa burada çok özel bir şey yapacağız yani bedelsiz arsa tahsis etmenin önünü açacağız. Öyle yüzde 20, 30, 40 değil, tamamen bedelsiz olmasının önünü açacağız." dedi.

Bakan Özlü, Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Sivas'ta organize sanayi bölgelerinin (OSB) geliştirilmesi konusunda uyumlu bir çalışma yürütüldüğünü, kaynak noktasında destek olacaklarını belirtti.

Sanayi sitelerinin taşınması projesine çok önem verdiğini dile getiren Özlü, "Tüm Türkiye'yi taradık ve Türkiye'de tüm sanayi sitelerinin toplamı 858. Bunlardan 135'inin taşınması ihtiyacı var. 70'li yıllarda yapılmış, şehrin merkezinde kalmış, iyi bir görüntü arz etmeyen, yapı olarak da çok eski ve küçük yapılar. Artık günümüz şartlarında üretim için optimum bir ölçek oluşturmuyor dolayısıyla bunların taşınması gerekiyor." diye konuştu.

Özlü, 135 sitenin taşınmasının gündemde olduğunu ve bunun için çalıştıklarını belirterek, "Bunun devlete toplam maliyeti 22 milyar lira tutuyor. Bunlardan da önceklikli olarak kendisi taşınmak isteyen illerle görüştük. Bunlardan en önde olan il Sivas'tır. Taşıyacağı yeri belirlemiştir, projelendirmiştir. Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur. Yani taşınacak 11 il arasında veya bizim destekleyeceğimiz, maliyetlerini karşılayacağımız il Sivas'tır. Çünkü Sivas hazır. İnşallah 2019 yatırım programına bunu alacağız." ifadelerini kullandı.

Üretim reformu paketi kapsamında, organize sanayi bölgeleri içerisinde teknik kolej kurulması halinde bakanlık olarak binasını, iç teçhizatını, donanımını sağlama yetkisini aldıklarını dile getiren Özlü, şunları kaydetti:

"OSB dışında kalan yerlerde teknik kolej kurulmasına destek noktasında sıkıntımız var. Bunu belki Milli Eğitim Bakanlığı alabilir. OSB içerisinde bir teknik kolej kurulmak istenirse teknik kolejin masrafları bizden yani inşaatı, binası, teknik donanımı bütün masrafları bizden. Yönetimi OSB yapacak, çünkü özel okul statüsünde. Milli Eğitim Bakanlığı da destek verecek. Öte yandan Türkiye'nin muhtelif yerlerinde bilim merkezleri kuruyoruz. Sivas'a da bilim merkezi yapılması için bir yer bulunacak ve binası için de destek olacağım. TÜBİTAK Başkanımıza talimat vereceğim ama isteğimiz Osmanlı, Selçuklu, Cumhuriyet mimarisinden güzel bir bina olsun. Hem geçmişe biraz dokunsun hem de gelecek için bize vizyon çizsin."

Özlü, birinci sınıf tarım arazilerine asla OSB yapmayacaklarını da vurgulayarak, "Birinci sınıf tarım arazileri, tarım arazisi olarak kalacak." dedi.

"Bedelsiz arsa tahsis etmenin önünü açacağız"

Özlü, sözlerini şöyle noktaladı:

"Biz özellikle bedelsiz arsa tahsisi için bir çalışma yaptık. Bunu Bakanlar Kurulu kararı olarak yayımlayacağız. Burada ilçelerin gelişmişlik endeksi var, onların verilerine göre bedelsiz arsayı tahsis etme çalışması yapıyoruz. Fakat organize sanayi bölgesindeki doluluk oranı yüzde 40'ın altındaysa burada çok özel bir şey yapacağız yani bedelsiz arsa tahsis etmenin önünü açacağız. Öyle yüzde 20, 30, 40 değil, tamamen bedelsiz olmasının önünü açacağız."

Toplantıya Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Habip Soluk, Belediye Başkanı Sami Aydın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ve diğer ilgililer katıldı.

Bakanlar Özlü ve Yılmaz, toplantının ardından ASELSAN Hassas Optik Üretim Tesisi, savunma sanayisi sektöründe faaliyet gösteren bir fabrika ile Eksantrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini (ESTAŞ) gezerek yetkililerden bilgi aldı.

ESTAŞ'ı ziyareti sonrasında konuşan Özlü, sanayinin her zaman ortalamanın bir puan üzerinde büyüdüğünü belirterek, "İnşallah sanayimiz daha çok büyüyecek. Türkiye sanayi öncülüğünde büyümeye devam edecek, güçlenecek. Hep beraber bu ülkede mutlu müreffeh bir şekilde yaşayacağız." ifadelerini kullandı.