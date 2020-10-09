Doludan korumak için otomobiline Türk bayrağı seren kişi gözaltına alındı

Fatih'te doludan korumak için otomobilinin üzerine Türk Bayrağı seren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 'tekniker' olarak görev yapan kişi, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçundan gözaltına alındı. Tekniker ifadesinde, "Art niyetli olarak yapmadım, sadece arabamı yağıştan korumak için yaptım" dedi.