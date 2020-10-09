Doludan korumak için otomobiline Türk bayrağı seren kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doludan korumak için otomobiline Türk bayrağı seren kişi gözaltına alındı

09.10.2020 17:23 | Son Güncelleme: 09.10.2020 18:41

Fatih'te doludan korumak için otomobilinin üzerine Türk Bayrağı seren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 'tekniker' olarak görev yapan kişi, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçundan gözaltına alındı. Tekniker ifadesinde, "Art niyetli olarak yapmadım, sadece arabamı yağıştan korumak için yaptım" dedi.

Fatih'te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 'tekniker' olarak görev yapan Hüsnü Y.(35) dolu yağışından korumak için otomobilinin üstüne Türk Bayrağı serdi. Hüsnü Y.(35), "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçundan gözaltına alındı.

"ART NİYETLİ OLARAK YAPMADIM"

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Tevfik Fikret Polis Merkezi'ne götürülen Hüsnü Y., emniyette verdiği ifadede "Art niyetli olarak yapmadım, sadece arabamı yağıştan korumak için yaptım" dedi. Öte yandan araca serilen Türk bayrağı, savcılık kararıyla polisler tarafından Hüsnü Y.'den alınarak emniyete götürüldü.

O ANLARI BİR VATANDAŞ KAMERAYA ALMIŞTI

Önlem olayını abartan Hüsnü Y., bu esnada oradan geçmekten olan başka bir vatandaşın tepkisini çekmişti. O anları kayda alan vatandaş, aracının üzerine Türk bayrağını örten kişiden bayrağı kaldırmasını istedi.

Doludan korumak için otomobiline Türk bayrağı seren kişi gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (12)
EL PATRON: Arabayi komple kaplayan baska birsey bulamadigi icin bayragi sermis. Bencede art niyet yok. Bilerek yapmamistir yani. Ifadesi acik ve net.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
İYİ DE: Ay yıldızı araba kaportasının camına çıkartma olarak yapıştırıp trafikte gezenlere niye laf yok ? Sözümona asker uğurlamalarda bayrağı pelerin, önlük yapıp buynuna takıp gezenleri niye gören yok ? Ay-yıldızı kıyafet yapıp gezenleri kimse umursuyor mu ?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BİLEN: NE GÜNLERE KALDIK , KATİLLER , TECAVÜZCÜLER DIŞARIDA , ADAMIN HİBİR KÖTÜ NİYETİ YOK ONU GÖZALTINA ALIYORLAR.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Sezen Aksu Özgü Namal Ajda Pekkan
Spor Babel Samatta Arda Turan Fatih Terim Roland Garros
Daha Fazla Erkek Hatay Yangın Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doludan korumak için otomobiline Türk bayrağı seren kişi gözaltına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 19:22:12. #1.15#
title