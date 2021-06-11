Dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
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Dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin İncekulak - Haberler | Yerel

Dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi Kütahya'nın Simav ilçesinde etkili olan dolu yağışı sonrası, Sarıkaya köyündeki hububat ekili tarlalar ile sebze ve meyve bahçeleri zarar gördü.

Dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde etkili olan dolu yağışı sonrası, Sarıkaya köyündeki hububat ekili tarlalar ile sebze ve meyve bahçeleri zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Simav'a 39 kilometre uzaklıkta bulunan, 76 kişinin yaşadığı 35 hanelik Sarıkaya köyünde, dün öğlen saatlerinde başlayan dolu yağışı, yaklaşık 1 saat sürdü. Şiddetli dolu yağışı sonrası hububat ekili tarlalar ile sebze ve meyve bahçelerinin 500 dekara yakın bir alanıyla, köy içi yollara zarar verdi. Sarıkaya köyünden Kasım Yaldız "Dün öğle saatlerinde başlayan yağmur ve dolu yağışı Sarıkaya köyünü vurdu. Köyümüzdeki bağ, bahçe ve arazilerimiz ile köyümüzün içindeki yollar da zarar gördü. İnşallah böyle bir felaketi bir daha görmeyiz. Devletimizin, köyümüzün yaralarını saracağına inanıyoruz" dedi.

Dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
Dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
Dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
Dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin İncekulak

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