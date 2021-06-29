Dolu yağdı, otomobiller zarar gördü
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Dolu yağdı, otomobiller zarar gördü

Dolu yağdı, otomobiller zarar gördü
Demirören Haber Ajansı / Suat İncedere - Haberler | Güncel

ARDAHAN'ın Hanak ve Çıldır ilçelerinde yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu, bazı otomobillere zarar verdi.

ARDAHAN'ın Hanak ve Çıldır ilçelerinde yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu, bazı otomobillere zarar verdi.

Hanak ve Çıldır ilçeleriyle bağlı köylerinde öğleden sonra aniden bastıran yağış, kısa sürede yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika yağan dolu, çevreyi beyaza bürüdü. Hanak-Çıldır karayolunda 3 santimetreye ulaşan dolu, sürücülere zor anlar yaşattı. Dolu araçlara zarar verirken bazı sürücüler yol kenarına park edip yağışın dinmesini bekledi.

Çıldır ilçesinde oturan Ramazan Senem, "Dolu, vatandaşın arabasını mahvetmiş. Otomobilin camı kırılmış, kaportası büyük zarar görmüş. Dolu, hemen hemen ceviz büyüklüğündeydi. Çiftçi kuraklıktan yana dertliydi. Şimdi üstüne bir de dolu yağınca büyük bir zarara uğradı" diye konuştu.METEOROLOJİ UYARDI

Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, olası sel, su baskını ve yıldırıma karşı uyarılarda bulundu. Yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu ve hortum gibi olumsuzlukların da yaşanabileceğini hatırlatan yetkililer, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.


Dolu yağdı, otomobiller zarar gördü
Dolu yağdı, otomobiller zarar gördü
Dolu yağdı, otomobiller zarar gördü
Dolu yağdı, otomobiller zarar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat İncedere

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