Dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi
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Dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, ekili arazilerde zarara yol açtı.

21.06.2020 22:16 | Son Güncelleme: 21.06.2020 23:02

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, ekili arazilerde zarara yol açtı.

İlçeye bağlı 5 mahallede dolu ve sağanak etkili oldu.

Yağış, Gölcük ve Eşmedere mahallelerinde ekili tütün, Çakıllı Mahallesi'nde kavun ve domates, Armutlu Mahallesi'nde ise domates ve biberlere zarar verdi.

Öte yandan Umurlar Mahallesi'nde etkili olan sel nedeniyle bu yerleşim yerine ulaşım bir süre sağlanamadı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolu ve sağanağın etkili olduğu mahallelerin muhtarlarıyla irtibat halinde olduklarını söyledi.

Yavaş, zarar gören ürünlerle ilgili hasar tespitinin yapılmasının ardından çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışma başlatacaklarını dile getirdi.

Dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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