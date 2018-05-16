Dolmuşa Bindirmeyen Şoförü Kovalayıp Bıçakladı
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan olayda bir kişi kendisini dolmuşa bindirmeyen şoförü kovalayarak bıçakladı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki kişi arasındaki bıçaklı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
BIÇAKLA KOVALADI
Alınan bilgiye göre, olay, Kırklarsırtı Mahallesi'nde bulunan Ticaret ve Sanayi Odası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi önünde meydana geldi. Faruk M. (34) isimli şahıs, şehir içinde kendisini araçlarına almayan dolmuş şoförlerini şikayet etmek için, Hilalkent Sitesi yanında toplanma merkezine geldi. Faruk M. ile orada bulunan şoförler arasında tartışma çıktı.
YARALADI
Kavgaya dönüşen tartışmada Faruk M. üzerinde taşıdığı bıçakla şoförlerden Bilal Karaman'ı kovalamaya başladı. Kendisini kemeriyle korumaya çalışan Bilal Karaman, Faruk M.'nin bıçak darbesine engel olamayarak yaralandı. Ancak şoför, yaralı olmasına rağmen kendisini bıçakla yaralayan şahsı kovaladı ancak yetişemedi.
CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bilal Karaman hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Faruk M. ise gözaltına alındı. Yaşanan olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Daha cok demokrasi gelecek :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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NE FELLAH PİSLİK İNSANLARSINIZCevap Yaz 1 Yayından KaldırADANA: LAN TRİBİŞON SEN FELLAH NE DEMEK BİLİYORMSN ADAM OL KONUŞMALARINA DİKKAT ET BİLMEDİĞİN KELİMELERİ YAZMA1 Yayından Kaldır
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EVDEN ÇIKARKEN HELALLEŞİYORUM ARTIK. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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adam şikayete gitmiş şöförler bir olup ileri geri konuşurlarsa böyle olur şöfürlerin %80 kaba saba insanlar.ticareti olarak meslek olarak yapanların kursa gitmesi gerekir en az bi lise mezunu olaması gerekir .gelmişler allahın köyünden kaba saba adamlar şöförlük yapıyorlar ne nezaketten ne bişeyden anlarlar.nede konuştukları kelimeyi bilirlerCevap Yaz Yayından Kaldır