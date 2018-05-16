Dolmuşa Bindirmeyen Şoförü Kovalayıp Bıçakladı

Dolmuşa Bindirmeyen Şoförü Kovalayıp Bıçakladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan olayda bir kişi kendisini dolmuşa bindirmeyen şoförü kovalayarak bıçakladı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki kişi arasındaki bıçaklı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BIÇAKLA KOVALADI

Alınan bilgiye göre, olay, Kırklarsırtı Mahallesi'nde bulunan Ticaret ve Sanayi Odası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi önünde meydana geldi. Faruk M. (34) isimli şahıs, şehir içinde kendisini araçlarına almayan dolmuş şoförlerini şikayet etmek için, Hilalkent Sitesi yanında toplanma merkezine geldi. Faruk M. ile orada bulunan şoförler arasında tartışma çıktı.

YARALADI

Kavgaya dönüşen tartışmada Faruk M. üzerinde taşıdığı bıçakla şoförlerden Bilal Karaman'ı kovalamaya başladı. Kendisini kemeriyle korumaya çalışan Bilal Karaman, Faruk M.'nin bıçak darbesine engel olamayarak yaralandı. Ancak şoför, yaralı olmasına rağmen kendisini bıçakla yaralayan şahsı kovaladı ancak yetişemedi.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bilal Karaman hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Faruk M. ise gözaltına alındı. Yaşanan olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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YORUMLAR (14)

  • NEYİ ASACAN:
    adam şikayete gitmiş şöförler bir olup ileri geri konuşurlarsa böyle olur şöfürlerin %80 kaba saba insanlar.ticareti olarak meslek olarak yapanların kursa gitmesi gerekir en az bi lise mezunu olaması gerekir .gelmişler allahın köyünden kaba saba adamlar şöförlük yapıyorlar ne nezaketten ne bişeyden anlarlar.nede konuştukları kelimeyi bilirler
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