Dolap'tan 5. yaşına özel kampanya

Dolap uygulaması, 5. yaşını 13-17 Eylül'de #Dolap5Yasinda kampanyası ile kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında kurulan ve Trendyol çatısı altında faaliyet gösteren ikinci el ürün pazarı platformu Dolap, 5 kategoride binlerce markada ve yüz binlerce üründe indirim fırsatı sunuyor.

Yaklaşık 25 milyon üyesi, 1,5 milyonu aşan satıcısı, günlük 2 milyondan fazla alışverişin yapıldığı ve 60 milyonun üzerinde ürünün yer aldığı Dolap'ın, kampanya döneminde aktif kullanıcı ve ürün sayısı yüzde 20 artıyor. Ayrıca, aylık 4 milyona yaklaşan ziyaret oranları da kampanya dönemlerinde kullanıcıların ilgisi ile katlanarak büyüyor.

Yeni sezonu yılın büyük kampanyası ile karşılayan Dolap, 13-17 Eylül'de milyonlarca müşterisini bu alışveriş deneyimine davet ediyor. Dolap kullanıcıları, yeni ve etiketli, lüks ürün kategorilerinde de milyonlarca ürüne kampanya boyunca ulaşabilecek. Dolap'ın 5. yaşına özel gerçekleşen kampanyada, platformdaki bireysel satıcıların yaptığı indirimlerin yanı sıra Dolap'ın sunduğu ek indirimler ve ekstra avantajlar kullanıcılarla buluşuyor.

5. yaşını kampanyayla kutlayan Dolap'a, Dolap uygulamasından veya Trendyol'daki "Al, Sat, Kazan" alanından ulaşılabiliyor.