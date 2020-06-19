Dolandırıcılık iddiasına cadde ortasında feci dayak kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dolandırıcılık iddiasına cadde ortasında feci dayak kamerada

ATAŞEHİR'de iddiaya göre çalıştığı oto galerisini dolandıran bir kişi, iş yeri sahipleri tarafından cadde ortasında tekme tokat dövüldü.

Dolandırıcılık iddiasına cadde ortasında feci dayak kamerada
19.06.2020 22:43 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:47
ATAŞEHİR'de iddiaya göre çalıştığı oto galerisini dolandıran bir kişi, iş yeri sahipleri tarafından cadde ortasında tekme tokat dövüldü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. 

Olay, öğle saatlerinde Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre M.E adlı bir kişi, Maltepe'de çalıştığı oto galerisindeki iki lüks otomobili satacağını söyleyerek araçları ekspertize götürmek üzere galeriden çıkarttı. Fakat M.E, lüks otomobillerle birlikte ortadan kayboldu. Araçlardan ve çalışanlarından haber alamayan iş yeri sahipleri M.E'yi aradı. Bunun üzerine M.E, galeri sahiplerine araçların kendisinde olduğunu ve banka hesabına yollayacakları belirli bir miktar para karşılığında kendilerine iade edebileceğini söyledi. Galericiler ise çalışanının istediği parayı banka hesabına yatırdı. Bugün bankaya parayı almaya gelen M.E, iş yeri sahipleri ile karşılaştı. İş yeri sahipleri M.A, H.G ve S.Y, çalışanını cadde ortasında darp etmeye başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. M.A, H.G ve S.Y kısa sürede olay yerine gelen Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, M.E ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.E tedavisinin ardından polis merkezine getirildi. Polis değeri 1 milyon lira olan iki lüks aracı M.E'nin sakladığı yerden alarak Yedi Emin otoparkına kaldırdı. M.A, H.G ve S.Y, polis merkezinde alınan ifadelerinde çalışanları M.E'nin kendilerini dolandırdığını ve kendisinden şikayetçi olduklarını söyledi. Galeri sahipleri ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. M.E'nin ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi Haber
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı Haber
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Haber
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sıla Demet Evgar Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses
Spor Cüneyt Çakır Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Daha Fazla Su Türk Milli Bursa
Şu an buradasınız: Dolandırıcılık iddiasına cadde ortasında feci dayak kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 22:57:00. #1.15#
title