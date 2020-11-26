Dolandırıcılara jandarma engeli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Dolandırıcılara jandarma engeli

26.11.2020 09:24 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:25

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın İstanbul merkezli Ankara ve Bursa illerinde 8 farklı adreste yaptığı operasyonlar sonucu 6 kişilik dolandırıcılık çetesinin tüm üyeleri yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın İstanbul merkezli Ankara ve Bursa illerinde 8 farklı adreste yaptığı operasyonlar sonucu 6 kişilik dolandırıcılık çetesinin tüm üyeleri yakalandı. 43 şahsı hazine arazileri ve sorunlu işleri çözme vaadiyle kandırarak yaklaşık 850 bin lira dolandıran zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce; organize suç örgütü kurarak, "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi sureti ile nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri tespit edilen çeteye yönelik çalışma yapıldı. M.A.Y.'nin liderliğini, C.B.T.'nin yöneticiliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Ankara ve Bursa illerinde 8 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Söz konusu olayları mercek altına alan ekipler; şüphelinin kendisini üst düzey devlet görevlisi, jandarma personeli ve komutan olduğunu beyan etmesi suretiyle güven sağladığını tespit etti.

Şüpheli şahısların soruşturma dosyası kapsamında yapılan takipler, araştırmalar ve bankalar ile kurulan koordine sonucunda 43 vatandaşı yaklaşık 850 bin TL dolandırdıkları tespit edildi. Araştırmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri; organize suç örgütünün aktif olarak kullandığı ve kandırdıkları şahıslar ile görüştükleri evleri tespit etti. Tespit ettikleri adreslere operasyon düzenleyen ekipler, evlerin her bir odasında bulunan dolaplarda ve çantalarda çok sayıda hazine arazisine ait krokiler, mağdurlar adına düzenlenmiş senetler ve çok sayıda dolandırıcılık suçuna konu evrak ile dijital materyal ele geçirdi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
İstanbul'da terör operasyonu! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı da gözaltında
İstanbul'da terör operasyonu! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı da gözaltında
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı

43 şahsı hazine arazileri ve sorunlu işleri çözme vaadiyle kandırarak yaklaşık 850 bin lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen başta M.A.Y. ve C.B.T. olmak üzere İ.C., H.Y., C.D., ile E.Y. isimli 6 şüphelinin tamamı yakalandı. Yakalanan organize suç örgütü üyeleri jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri vatandaşları, dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi ve mağdur edilmemeleri için her türlü taşınmaz ve taşınır mal işlemlerini e-devlet üzerinden veya ilgili kuruma bizzat başvurarak yapmaları, aracı kullanmamaları, çeşitli unvanlar kullanarak kendilerine yardımcı olabileceklerini belirten şahıslara itibar etmemeleri konusunda uyardı.

(İHA)

Dolandırıcılara jandarma engeli
Dolandırıcılara jandarma engeli
Dolandırıcılara jandarma engeli
Dolandırıcılara jandarma engeli
Dolandırıcılara jandarma engeli
Dolandırıcılara jandarma engeli
Dolandırıcılara jandarma engeli
Dolandırıcılara jandarma engeli
Dolandırıcılara jandarma engeli
Dolandırıcılara jandarma engeli
Dolandırıcılara jandarma engeli
Dolandırıcılara jandarma engeli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Çanakkale'de deniz ulaşımına poyraz engeli
Çanakkale'de deniz ulaşımına poyraz engeli
Yedigöller'e gelen tatilcilere kar engeli
Yedigöller'e gelen tatilcilere kar engeli
Battalgazi'nin gelişiminin önündeki engeller bir bir aşılıyor
Battalgazi'nin gelişiminin önündeki engeller bir bir aşılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Cem Yılmaz Kenan Işık Sinan Akçıl
Spor Mert Günok Şenol Güneş Abdullah Avcı Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Kasım Futbol Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dolandırıcılara jandarma engeli - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 10:25:59. #1.14#
title