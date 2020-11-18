Dokuz Eylül Üniversitesi'nde acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu

Vaka sayılarının arttığı illerden olan İzmir'de yeni bir koronavirüs tedbiri getirildi. Bu kapsamda Dokuz Eylül Üniversitesi'nde pandeminin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs pandemisi nedeniyle oluşan yoğunluktan dolayı 18 Kasım sabahından itibaren acil travma vakaları ve onkoloji hastaları dışındaki tüm ameliyatların durdurulduğu açıklandı.

Alınan karar Başhekim Vekili Prof. Dr.Semih Küçükgüçlü tarafından, ''Hastanemizde devam etmekte olan Kovid-19 pandemisi nedeniyle 18.11.2020 tarihinden itibaren elektif (acil olmayan) ameliyatların ertelenmesi, sadece acil ve onkoloji hastaları için ameliyatların planlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim'' ifadeleri ile duyuruldu.

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın 17 Kasım'da açıkladığı son 24 saatlik verilere göre; 3819 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 103 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 704'e, toplam hasta sayısı ise 421 bin 413'e yükseldi.

Öte yandan, son olarak 25 Nisan'da koronavirüs kaynaklı 106 can kaybı yaşanmıştı.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 2688 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2688 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 359 bin 63'e yükseldi. Toplam test sayısı 16 milyon 464 bin 678, ağır hasta sayısı ise 3657 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.