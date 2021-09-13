Doktoru, önlüğündeki spermler yaktı! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi - Haberler
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Doktoru, önlüğündeki spermler yaktı! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Doktoru, önlüğündeki spermler yaktı! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi

Almanya'da anestezi doktorunun, narkozlu sandığı hastalara yönelik tecavüz büyük infial yarattı. Ameliyattan sonra narkozlu zannettiği 3 kadına cinsel tacizde bulunan doktorun çirkinliği, bir kadının olayı hatırlamasının ardından polise yaptığı şikayetle ortaya çıktı. Ekipler, doktorun önlüğünden aldığı sperm kalıntılarıyla kadınlardaki kadınları eşleştirdi.

Almanya'nın Guetersloh şehrinde bulunan Sankt Elisabeth Hastanesi'nde skandal bir olay meydana geldi. Hastanede anestezi doktoru olarak görev yapan 43 yaşındaki Nils T. isimli şahıs, ameliyattan sonra yine ameliyathane içerisindeki gözlem alanına alınan 3 kadına, narkozlu olduklarını düşünerek cinsel saldırıda bulundu.

KADINLAR OLAYI HATIRLADI

Haberler.com'un derlediği habere göre cinsel saldırıya uğrayan kadınlardan birinin, yaşadıklarını hatırlayıp polise şikayette bulunmasının ardından skandal patlak verdi. Hastaneye intikal eden polis ekipleri, doktorun önlüğünden ve kadınlardan alınan spermleri eşleştirdi. Doktor Nils T., olayın ardından hakkındaki iddiaları reddetti.

BİLGİSAYARINDA DA KANITLAR ÇIKTI

Daha sonra Nils T.'nin evinde inceleme gerçekleştiren ekipler, doktorun bilgisayarında başka kadınlara da aynı şekilde cinsel saldırı gerçekleştirirken çekilen görüntüler olduğunu tespit etti.

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Doktor Nils T., hakkındaki suçlamaların ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen doktor, 15 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak. Olayın mahkemesi önümüzdeki günlerde görülecek.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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