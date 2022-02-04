Doktoru darp eden şahıs tutuklandı

MALATYA (İHA) - Malatya'da doktoru darp eden hasta yakını tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 3 Şubat'ta Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olayda, babası operasyon geçiren E.S. tartıştığı doktor K.G.'yi darp etti. Doktorun şikayeti üzerine gözaltına alınan E.S. polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli olayı kınayarak, pandemi döneminde bile kendi canından çok hastasının sağlığını düşünen sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin kabul edilemeyeceğini kaydederken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz ise sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemeyeceğini belirterek, benzeri durumların yaşanmamasını temennisinde bulundu. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa