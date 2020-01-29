Doktor, kendisini darp eden şahsı öğrencilere burs verme şartıyla affetti

29.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 29.01.2020 12:44

Van'da çocuk doktoru olan A.K'yı darp eden E.Ö,'ye darptan dolayı soruşturma başlatıldı. Doktoru darp ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan E.Ö,Uzlaştırma bürosu tarafından, kendisine talep edilen 7 bin liralık bursu kabul ederek yargılanmaktan kurtuldu. Doktor tarafından sunulan; 3 çocuğa toplamda 7 bin lira burs verme şartını kabul eden E.Ööğrencilere 15 Ağustos'a kadar burs verecek.

ÇOCUK DOKTORUNU DARP ETTİ

Van'daki özel bir hastanede, eşinin doğum sonrasında Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesini kabul etmeyen E.Ö, hastanede çocuk doktoru olarak görev yapan A.K.'yi darp etti. Doktorun şikayetçi olması üzerineE.Ö hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, tarafların uzlaşmayı kabul etmesi üzerine dosya, Van Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Savcısı tarafından uzlaştırmacıya verildi.

3 ÖĞRENCİYE 7 BİN LİRA BURS VERECEK

Uzlaştırmacının görüştüğü çocuk doktoru, 3 öğrenciye 8 ay boyunca toplamda 7 bin lira burs vermesi şartıyla uzlaşmayı kabul ettiğini iletti. Talebi kabul eden E.Ö, 15 Şubat'tan itibaren 3 öğrenciye toplamda 7 ay boyunca 300'er, son ayda da 233'er lira olmak üzere toplamda 7 bin lira burs 15 Ağustos'a kadar ödeyeceğini taahhüt etti.

UZLAŞTIRMA BÜROSU NE İŞE YARAR?

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, ilgili yasa kapsamına giren suçlarda tarafları uzlaştırarak mahkemelerin iş yükünün azalmasını sağlıyor. Tehdit, hakaret, basit yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, suç eşyasının satın alınması gibi birçok suçta mağdur ile şüphelileri savcılık kanalıyla uzlaştıran büro, dava açılmadan dosyanın kapanmasını sağlıyor.

Kaynak: İHA