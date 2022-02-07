Doktoru darbeden şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'in İslahiye Devlet Hastanesi'nde, kardeşinin randevusuz muayene isteğine olumsuz yanıt vermesi üzerine doktor Sadık Oluk'u darbederek kaçan Erkan Yıldırım, teslim oldu. Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İslahiye Devlet Hastanesi'nde 7 Ocak günü meydana gelen olayda, İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Sadık Oluk, muayene olmak isteyen Nalan Yıldırım'a, randevu almadığını belirterek olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine evine giden Nalan Yıldırım, durumu ağabeyi Erkan Yıldırım'a anlattı. Yaşananlara öfkelenerek hastaneye gelen Erkan Yıldırım, odasına girdiği doktor ile tartıştı. Tartışma sırasında Erkan Yıldırım, masada bulunan mermer aksesuar ile doktor Sadık Oluk'un başına vurdu. Olayın ardından Erkan Yıldırım kaçarken, yaralanan doktor ise acil serviste tedaviye alındı. Başına 8 dikiş atılan Sadık Oluk'un şikayetinin ardından polis ekiplerinin peşine düştüğü Erkan Yıldırım'a ulaşılamadı.

Erkan Yıldırım, olaydan bir ay sonra avukatı ile birlikte akşam saatlerinde İslahiye Adliyesi'ne geldi. Cumhuriyet Savcılığı'na teslim olan Erkan Yıldırım, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Erkan Yıldırım, 'kasten adam yaralama' suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.