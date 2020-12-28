Doktoru 45 kiloya düşen Seren Serengin'in hastalığını açıkladı: Dumping Sendromu

Önceki gün hastaneye kaldırılan ve hızla kilo kaybettiği için 45 kiloya düşen Seren Serengil'in doktoru Op. Dr. Ersin Aksu, ünlü sunucunun hastalığının "Dumping Sendromu" olduğunu açıkladı. Mide ameliyatları sonrası ortaya çıkabilen "Dumping Sendromu", midenin çok hızlı boşalması olarak tanımlanıyor.

Magazin programı sunuculuğu yapan Seren Serengil, sağlık sorunları yaşadığını duyurmuştu. Instagram hesabından açıklama yapan Serengil, "Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin, sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi. 46 kiloya düştüm" ifadelerini kullanmıştı.

Bu gelişmenin ardından bugün Beyaz TV'de kendisinin sunduğu program olan Söylemezsem Olmaz'da doktoru Op. Dr. Ersin Aksu'yu konuk eden Seren Serengil, hastalığıyla ilgili merak edilen ayrıntıları paylaştı.

Op. Dr. Ersin Aksu, Serengil'in ameliyatıyla ilgili, "Gastrik bypass operasyonlarında "Dumping Sendromu" dediğimiz bir sendrom var. Bu genelge yediğimiz gıdanın ince bağırsağı hızlı geçişi sonrası halsizlik, baş dönmesi bazen de çarpıntı gibi bir takım olumsuzluklar olabiliyor. Özellikle şekerli gıdaları yediğimizde oluşuyor. Seren Hanım'da böyle bir durum yapıyor, özellikle sabahları. Mide ameliyatının doğasında olan bir şey. Herkeste olacak diye bir kaide yok ama bazen olabiliyor. Geçici bir dönemi oluyor bu semptomun, vücut zaman içerisinde alıştırıyor buna kendini.

4 YIL ÖNCE AMELİYAT OLDU

Seren Serengil 4 yıl önce hayalindeki kiloya kavuşmak için mide küçültme ameliyatı olup 25 kilo vermişti. O dönemde Serengil'in ameliyat olma kriterlerine uyup uymadığı tartışma konusu olmuştu.