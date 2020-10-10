Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu
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Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu

10.10.2020 10:51 | Son Güncelleme: 10.10.2020 11:14

10 yıl önce yayınlanan Doktorlar dizisinde başrol oynayan Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, bir araya geldi. Eskileri yad eden Özilhan, Atacan ile olan fotoğrafını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinin başında gelen Doktorlar'ın Doktor Ela'sı ve Hasan'ı bir araya geldi. Şimdilerde kendi aileleriyle Marmaris ve Göcek'te tatil yapan ünlü isimler, dün akşam buluştular. 10 yıl sonra bir araya gelen Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, o anları ölümsüzleşip paylaştı. Özilhan daha sonra da Pınar Altuğ ile fotoğrafını yayınladı.

İKİSİ DE SETLERİ BIRAKTI

Yıllar önce iş adamı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturan Yasemin Özilhan, iki çocuğunun ardından setlerden uzaklaştı. Pınar Altuğ ile evlenen bir kız çocuğu babası olan Yağmur Atacan da setlerden uzak kalıp farklı bir iş sektörüne yöneldi.

Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu
Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu
Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu
Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu
Haber Yorumları (2)
ESLEM: Doktorlar dizisi gerçekten çok güzel bir diziydi. Ara ara yine izlemeye devam ederim
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.....: ÇOK GÜZEL DİZİYDİ ŞİMDİKİ DOKTORLARLA İLGİLİ DİZİLER HİÇ BEGENMİYORUM.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 12:02:09. #1.14#
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