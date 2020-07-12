Doktorla tartışan esnaf, acil servisteki sağlık çalışanlarına önlük hediye ederek uzlaştı Bursa'da, iş yerinde aralarında geçen tartışma nedeniyle Gemlik Devlet Hastanesinde görevli doktor tarafından hakkında dava açılan esnaf, acil servisteki sağlık çalışanlarına tıbbi önlük hediye ederek uzlaştı.

Bursa'da, iş yerinde aralarında geçen tartışma nedeniyle Gemlik Devlet Hastanesinde görevli doktor tarafından hakkında dava açılan esnaf, acil servisteki sağlık çalışanlarına tıbbi önlük hediye ederek uzlaştı.

Osmangazi ilçesindeki iş yerinde medikal ürünler satan S.S. ile alışveriş için dükkanına gelen Dr. Ebubekir Demir arasında 7 Ekim 2018'de tartışma çıktı. Demir, tartışmanın büyümesi üzerine kendisini iş yerinden müdahale ederek çıkartan S.S'den şikayetçi oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, "kasten yaralama ve hakaret" suçunun kapsamı nedeniyle Uzlaştırma Bürosuna yönlendirildi.

Uzlaştırmacı Murat Akın Akkoyun'un taraflarla ilk uzlaşma önerileri, şikayetçi doktor tarafından kabul edilmedi. Yaptırım önerileri sunulan Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor şartlarda çalışan sağlık personelinin yararına olacak tekliflere daha sıcak baktı. S.S. de bu dönemde fedakarca çalışan sağlıkçılara yönelik teklifi uygun buldu.

Bunun üzerine S.S, hastanenin acil servisinde çalışanlar için tıbbi önlük hazırlayıp vermeyi önerdi. Talebi olumlu karşılanan S.S, 12 personele doktor önlükleri hediye ederek Dr. Demir ile uzlaştı.

"Keşke hiç yaşanmasaydı"

Dr. Ebubekir Demir, AA muhabirine, olayın nöbet kıyafetleri almak için gittiği iş yerinde yaşandığını anlattı.

Demir, şöyle konuştu:

"Esnaf arkadaşla aramızda ufak bir tartışma yaşandı, bunun neticesinde birbirimizden karşılıklı şikayetçi olduk. Olay adli makamlara taşındıktan sonra pandemi süreci gelişti. Uzlaştırmacı arkadaşla olayı tatlıya bağlamak istedik. Karşı tarafla orta yol bulduk. Ben, Gemlik Devlet Hastanesi Acil Servisinde çalışıyorum. Birlikte çalıştığım doktor arkadaşlara önlük verilmesini talep ettik. Karşı taraf da bunu olumlu karşıladı, adli makamlar da. Bunun sonucunda böyle bir şekilde bunu tatlıya bağladık. Zaten adli makamları hiç yormamamız gereken böylesi bir olayı bu şekilde tatlıya bağlamış olduk."

S.S. de böyle bir olay yaşandığı için çok üzgün olduğunu belirterek, aralarındaki tartışmanın uzlaşmayla sonuçlanmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Uzlaştırmacı Akkoyun ise tarafların özellikle sağlık çalışanları için zorlu geçen bu dönemde böyle bir koşulla uzlaşmalarının kendilerini sevindirdiğini, bu tür davalarda örnek alınması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA