Doktora gitmek için evden çıkan adamdan 3 gündür haber alınamıyor

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde doktora gitmek için evinden ayrılan 57 Yaşındaki Sami Karaman'dan 3 gündür haber alınamıyor. Kayıp ihbarı yapılan adam için tüm ekipler seferber oldu, arama çalışmaları devam ediyor.