Doktora gitmek için evden çıkan adamdan 3 gündür haber alınamıyor
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Doktora gitmek için evden çıkan adamdan 3 gündür haber alınamıyor

Doktora gitmek için evden çıkan adamdan 3 gündür haber alınamıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde doktora gitmek için evinden ayrılan 57 Yaşındaki Sami Karaman'dan 3 gündür haber alınamıyor. Kayıp ihbarı yapılan adam için tüm ekipler seferber oldu, arama çalışmaları devam ediyor.

Sivrihisar ilçesine bağlı Dinek mahallesinde oturan 57 yaşındaki Sami Karaman, 2 Haziran Çarşamba günü doktora gideceğim diyerek evinden ayrıldı.

3 GÜNDÜR ARANIYOR

Akşam eve dönmeyen Karaman'nın telefonuna da ulaşılmazken, yaklaşık 3 gündür haber alınamıyor. Bir süre Sami Karaman'dan haber alamayan yakınları durumu kolluk kuvvetlere bildirdi. Arama çalışmaları başlatılan adam için yakınları endişe duyuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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