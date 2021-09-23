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Doktora bıçak saplayıp kaçan şüpheli kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli'de görev yaptığı özel hastanenin önünde otururken uğradığı saldırıda baldırına bıçak saplanan Dr. Göktürk Kaçar'ı yaralayan şüpheli her yerde aranıyor.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de görev yaptığı özel hastanenin önünde otururken uğradığı saldırıda baldırına bıçak saplanan Dr. Göktürk Kaçar'ı yaralayan şüpheli her yerde aranıyor. Sağlık durumu iyi olan doktoru yaralayan şüpheli ve yanında bulunan kişinin kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde faaliyet gösteren Özel Sağlık Hastanesinde görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Göktürk Kaçar (47), dinlenmek için binanın önündeki bankta oturduğu sırada saldırıya uğradı. "Hocam bir şey sorabilir miyim" diyerek Dr. Kaçar'a yaklaşan şüpheli, elindeki bıçağı doktorun baldırına saplayarak kayıplara karıştı.

Olayın görgü tanıklarından Hasan Can Kaya, "Sabah saatlerinde akrabamı ziyaret etmek için hastaneye gelmiştim. Burada bir arbede yaşanmış ve bir kişi yaralanmış. Sonradan yararlanan kişinin bir doktor olduğunu öğrendik. Doktoru bıçaklayan kişi de hızlıca buradan uzaklaşmış. Kim olduğunu ve neden yaptığını biz de bilmiyoruz" dedi.

ŞÜPHELİ KAMERAYA YANSIDI

Görev yaptığı hastanede tedavisi süren Dr. Göktürk Kaçar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüpheli ve olay anında yanında bulunan kişinin yakalanması için ise polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Dr. Kaçar'ı bıçakla yaralayan şüpheli ve yanında bulunan kişinin kaçma anı, bölgede bulunan biz eczanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde olayın ardından 2 kişinin koşarak, bölgeden uzaklaştığı ve yaşanan kısa süreli panik anları yer aldı.

Öte yandan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu bacağından yaralanan Dr. Göktürk Kaçar'ın aracına da benzer bir saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

(Fadıl Pişkin-İHA)

Doktora bıçak saplayıp kaçan şüpheli kamerada

Doktora bıçak saplayıp kaçan şüpheli kamerada

Doktora bıçak saplayıp kaçan şüpheli kamerada

Doktora bıçak saplayıp kaçan şüpheli kamerada
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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