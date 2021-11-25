'Doktor' ve 'istihbaratçı' yalanıyla tehdide 3 yıl hapis

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta, kendisini 'doktor' ve 'istihbarat görevlisi' olarak tanıtıp, ilişki yaşadığı S.A.'yı silahla tehdit ederek, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan kamyon şoförü M.İ. (39) 'silahla tehdit' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı; 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan ise yeterli delil olmadığı için beraat etti.

Olay, şubat ayında Çaycuma ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre evli olan S.A. adlı kadın, kendisini 'doktor' ve 'istihbarat görevlisi' olarak tanıtan evli M.İ. ile ilişki yaşamaya başladı. Eşini terk eden S.A., M.İ.'nin kiraladığı eve yerleşti. Bir süre sonra aralarında anlaşmazlık çıkan S.A., olay günü M.İ.'nin silahla eve gelip, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek, savcılığa şikayette bulundu. Soruşturma sonunda M.İ. hakkında 'silahla tehdit' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından dava açıldı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık M.İ., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, S.A. da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık M.İ.'yi 'silahla tehdit' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. M.İ.'nin 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan ise yeterli delil bulunmadığından beraatine karar verildi.

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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