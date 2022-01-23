Doktor Özlem, ABD'de 1 milyon dolar bütçeye sahip prestijli kürsüye atandı

ABD'de bulunan Arkansas Tıp Bilimleri Üniversitesi (UAMS), 13 Ocak'ta üniversitenin prestijli Kyser Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Kürsüsü 'ne Türk Doktor Özlem Tulunay Uğur'u atadı. Bağışlanmış bir kürsü olan Kyser Kürsü'nde bilimsel çalışmalarını devam ettirecek olan Doktor Özlem atamayla ilgili "Bu inanılmaz ve çok büyük bir onur" dedi.

UAMS tarafından yapılan açıklamada 1 milyon dolarlık bütçesi olan Kyser Kürsüsünün, bir üniversitenin bir öğretim üyesine verebileceği en yüksek akademik onurlardan biri olduğu ifade edildi. 13 Ocak'ta Kyser Kürsü'ne atanan Dr. Özlem Tulunay Uğur, "Bu inanılmaz ve çok büyük bir onur. Dr. Kyser, Arkansas'a geldiğimde tanıştığım ilk insanlardan biriydi. Misyonumuzun ve kulak burun boğaz bölümünün büyük bir destekçisi ve benim de birçok eğitim faaliyetime sponsor oldu. Onun adına bu bağışlanmış kürsüde çalışmak çok farklı bir onurdur. Ona e-posta gönderdim ve onu gururlandırmak için elimden geleni yapacağımı söyledim" ifadelerini kullandı.

Hacettepe Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ihtisasını Ankara Tıp Fakültesi'nde yapan Dr Özlem Tulunay Uğur, 2008 yılında UAMS'ye katılarak Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı'nda profesör oldu. Dr. Tulunay-Ugur, UAMS'nin laringoloji (iç gırtlak uzmanlığı) programının direktörü görevini yürüterek tıbbi çalışmalarına burada devam etti. Geriatrik laringolojiye özel bir ilgisi olan Doktor Özlem, geriatrik ses ve yutma bozuklukları konusundaki çalışmaları ile tanınıyor.