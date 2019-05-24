Doktor, öldürdüğü avukat eşini daha önce dövmüş

DİYARBAKIR Barosu, boşanma aşamasında olduğu eşi doktor Mesut Issı (45) tarafından öldürülen avukat Müzeyyen Boylu Issı'nın (43), evliliği boyunca sürekli şiddet gördüğünü açıkladı. Baro adına açıklama yapan Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi Üyesi, avukat Aslı Pasinli, katil zanlısı kocanın, 14 Nisan günü Müzeyyen Boylu Issı'yı yaşadığı annesinin evini basarak, öldüresiye dövdüğünü bildirdi.

Kayapınar ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu doktor eşi Mesut Issı tarafından 19 Mayıs günü öldürülen Müzeyyen Boylu Issı için Diyarbakır Barosu tarafından basın açıklaması düzenlendi. Adliye önüne toplanan baro üyeleri adına açıklamayı yapan Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi Üyesi, avukat Aslı Pasinli, meslektaşı Müzeyyen Boylu Issı'nın, evliliği süresince eşi tarafından sürekli şiddete maruz kaldığını söyledi.

Pasinli, "Müzeyyen Boylu, evliliği süresince sistematik şiddete maruz kalmıştır. 16 Şubat 2018'de evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle Diyarbakır'da boşanma davası açılmıştır. Mesut Issı, başından itibaren boşanmak istememiş, Müzeyyen'i davasından vazgeçirmek için şiddet uygulayarak sürekli tehdit, şantaj ve iftiralarda bulunmuştur" dedi.

Mesut Issı'nın, eşi Müzeyyen Boylu Issı'yı annesiyle beraber yaşadığı eve basarak, dövdüğünü anlatan Pasinli, "Defalarca Müzeyyen'in annesiyle beraber yaşadığı evi basarak, boşanmaktan vazgeçirmek için baskı kurmuştur. Boşanma davası devam ederken, müşterek iki çocuğun geçici velayeti Müzeyyen'e verilmiş olmasına rağmen çocukları kaçırmış, Müzeyyen de çocuklarla failin kişisel ilişkisinin kaldırılması ve kendisi için koruma tedbirlerine başvurmuştur. Talebe rağmen sadece 15 gün gibi kısa, ihtiyacını karşılamayan ve işlevsiz kalan önleyici tedbir kararı verilmiştir" dedi.

Mesut Issı'nın 14 Nisan günü de Müzeyyen Boylu Issı'yı yaşadığı annesinin evini basarak, dövdüğünü kaydeden avukat Pasinli, "Müzeyyen bu olay üzerine emniyete giderek, şikayetçi olmuştur. Cinayetten 13 gün önce, 6 Mayıs 2019 tarihinde boşanma davasının duruşması yapılmış, fail boşanmak istemediğini yenilemiştir. Fail, hedef gözetmek suretiyle her biri bağımsız nitelikte öldürme kastı, isteği ve iradesiyle 11 kurşun yarası ile Müzeyyen'i katletmiştir. Cinayete müdahale etmek isteyen görgü tanıklarının ifadesine göre; Müzeyyen'i vurduktan sonra etraftan yaklaşmaya çalışan insanlara silah doğrultarak, 'yaklaşma sana da sıkarım' diye tehditler savurmuştur. Büyük bir soğukkanlılıkla çocuklarını alıp, olay yerini aracıyla terk etmiştir. Çocukları ve aracını bıraktıktan sonra, kıyafetini değiştirip, taksi ile saat 15.00 sıralarında cinayette kullandığı silahla beraber emniyete teslim olmuştur" diye konuştu

Açıklama sonrası avukatlar, öldürülen meslektaşları ve kadın cinayetlerine tepki göstermek amacıyla bir süre oturma eylemi yaptı.



Kaynak: DHA

- Diyarbakır