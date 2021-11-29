Doktor İrem, kaçan kedisini almak isterken 5'inci kat balkonundan düşüp öldü - Haberler
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Doktor İrem, kaçan kedisini almak isterken 5'inci kat balkonundan düşüp öldü

Demirören Haber Ajansı / Tuna Karabey - Haberler | Güncel
Doktor İrem, kaçan kedisini almak isterken 5'inci kat balkonundan düşüp öldü

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesi Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor İrem Büşra Üngül (27), ailesini ziyarete gittiği İstanbul'da kaçan kedisini almak isterken 5'inci kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

İSTANBUL (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesi Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor İrem Büşra Üngül (27), ailesini ziyarete gittiği İstanbul'da kaçan kedisini almak isterken 5'inci kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Hayrabolu'da, Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi İrem Büşra Üngül, hafta sonu izninde İstanbul Bostancı'da bulunan ailesini ziyarete gitti. Cumartesi akşamı, Doktor Üngül'ün Faik adını verdiği kedisi, balkona kaçtı. Balkona çıkıp kedisini almaya çalışan Üngül, dengesini kaybedip 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

Üngül'ün genç yaşta hayatını kaybetmesi ailesi, yakınları ve sağlık camiasında büyük üzüntü yarattı. Üngül, bugün memleketi Hayrabolu'da düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü de doktor Üngül'ün ölümü nedeniyle taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Hayrabolu ilçesi Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde hekim olarak görevini ifa eden sağlık ailemizin değerli üyesi ve kıymetli meslektaşımız İrem Büşra Üngül cumartesi gecesi İstanbul'da bulunduğu evin balkonundan düşerek vefat etmiştir. 1994 yılında Tekirdağ'da doğan, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2019 yılında mezun olan meslektaşımız, bu tarihten itibaren Hayrabolu ilçemizde Toplum Sağlığı Merkezi, Saka Hüseyin Aile sağlığı Merkezi ve Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yaparak değerli hizmetlerde bulunmuştur.  Meslektaşımızın ölüm haberi sağlık camiamızı derin üzüntüye boğmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine sevenlerine ve sağlık ailemize sabırlar dileriz" denildi.


Doktor İrem, kaçan kedisini almak isterken 5'inci kat balkonundan düşüp öldü

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Demirören Haber Ajansı / Tuna Karabey - Son Dakika Haberleri

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