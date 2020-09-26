Doktor adayı genç kız evde ölü bulundu
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Doktor adayı genç kız evde ölü bulundu

26.09.2020 22:43 | Son Güncelleme: 26.09.2020 22:47
Doktor adayı genç kız evde ölü bulundu

BURDUR'un Bucak ilçesinde, tıp fakültesi mezunu olan doktor adayı Büşra A. (25), evde ailesi tarafından ölü bulundu.

BURDUR'un Bucak ilçesinde, tıp fakültesi mezunu olan doktor adayı Büşra A. (25), evde ailesi tarafından ölü bulundu.

Bucak'ın Genç Osman Caddesi'nde ailesiyle oturan ve 2 yıl önce tıp fakültesinden mezun olan Büşra A., akşam saatlerinde eve dönen ailesi tarafından balkonda hareketsiz halde bulundu. Yakınları tarafından çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Büşra A., Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Büşra A., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata döndürülemedi. Büşra A.'nın cenazesi morga konuldu.

Tıp fakültesinden 2 yıl önce mezun olan Büşra A.'nın bu yıl uzmanlık eğitim sınavına girdiği ve kazanamadığı belirtildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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