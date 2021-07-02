DOKAP Toplantısı Gümüşhane'de yapıldı

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Toplantısı Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek başkanlığında yapıldı.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Toplantısı Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek başkanlığında yapıldı.

Vali Taşbilek, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, kalkınma idarelerinin ülkenin doğusundan batısına çok önemli faaliyetler icra eden, kalkınmaları üst düzeyde sağlayan yapılar olduğunu söyledi.

Bölgenin gelişim için DOKAP'ın önemine işaret eden Taşbilek, bu tür faaliyetlerin bölgeleri ve illeri birbirine yaklaştırdığını dile getirerek kentle ilgili projelere desteği için DOKAP Başkanı Hakan Gültekin'e teşekkür etti.

Toplantıda bir sunum gerçekleştiren DOKAP Başkanı Hakan Gültekin de bölgenin kalkınması için hizmet veren bir kurum olarak Çorum'dan Artvin'e kadar geniş bir alana hizmet ettiklerini söyledi.

DOKAP'ın bölgenin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek ulusal düzeyde sosyal ve ekonomik istikrar hedeflerine katkıda bulunmayı amaçladığının altını çizen Gültekin, Gümüşhane'de yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi.

DOKAP'ın bu yıl Gümüşhane'de 3.5 milyon liraya yakın yatırım öngördüğünü bildiren Gültekin, "Tarımsal üretim ve kırsal kalkınmayla ilgili 5 proje var. 2'si tarımsal sulama projesidir. Hayvansal üretime dayalı sanayinin geliştirilmesi projesi. Bal paketleme tesisinin modernizasyonu ile ilgili desteğimiz var. Kuru meyve üretimine kadın eli projesine desteklerimiz var. Özgün projeler bekliyoruz. Birlikte olunduğunda, el ele verildiğinde güzel şeyler oluyor." diye konuştu.

Toplantıda ayrıca Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, çeşitli alanlarda hazırlanan işbirliği projelerini imzaladı.

Toplantıya, Vali Taşbilek ve DOKAP Başkanı Gültekin'in yanı sıra Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara