DOKAP Toplantısı Gümüşhane'de yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DOKAP Toplantısı Gümüşhane'de yapıldı

DOKAP Toplantısı Gümüşhane'de yapıldı
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Toplantısı Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek başkanlığında yapıldı.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Toplantısı Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek başkanlığında yapıldı.

Vali Taşbilek, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, kalkınma idarelerinin ülkenin doğusundan batısına çok önemli faaliyetler icra eden, kalkınmaları üst düzeyde sağlayan yapılar olduğunu söyledi.

Bölgenin gelişim için DOKAP'ın önemine işaret eden Taşbilek, bu tür faaliyetlerin bölgeleri ve illeri birbirine yaklaştırdığını dile getirerek kentle ilgili projelere desteği için DOKAP Başkanı Hakan Gültekin'e teşekkür etti.

Toplantıda bir sunum gerçekleştiren DOKAP Başkanı Hakan Gültekin de bölgenin kalkınması için hizmet veren bir kurum olarak Çorum'dan Artvin'e kadar geniş bir alana hizmet ettiklerini söyledi.

DOKAP'ın bölgenin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek ulusal düzeyde sosyal ve ekonomik istikrar hedeflerine katkıda bulunmayı amaçladığının altını çizen Gültekin, Gümüşhane'de yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi.

DOKAP'ın bu yıl Gümüşhane'de 3.5 milyon liraya yakın yatırım öngördüğünü bildiren Gültekin, "Tarımsal üretim ve kırsal kalkınmayla ilgili 5 proje var. 2'si tarımsal sulama projesidir. Hayvansal üretime dayalı sanayinin geliştirilmesi projesi. Bal paketleme tesisinin modernizasyonu ile ilgili desteğimiz var. Kuru meyve üretimine kadın eli projesine desteklerimiz var. Özgün projeler bekliyoruz. Birlikte olunduğunda, el ele verildiğinde güzel şeyler oluyor." diye konuştu.

Toplantıda ayrıca Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, çeşitli alanlarda hazırlanan işbirliği projelerini imzaladı.

Toplantıya, Vali Taşbilek ve DOKAP Başkanı Gültekin'in yanı sıra Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Muharrem İnce Lütfü Türkkan Fahrettin Koca
Magazin Tarkan Ajda Pekkan Şevval Şahin Şeyma Subaşı
Spor Mustafa Er Fatih Terim Diego Costa Şenol Güneş Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DOKAP Toplantısı Gümüşhane'de yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 16:43:40. #1.14#

title