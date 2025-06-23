Doha nerede? Doha, nereye bağlı, nerenin başkenti?

Doha nerede? Doha, nereye bağlı, nerenin başkenti?
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ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Katar'ın başkenti Doha'daki ABD üssünün İran tarafından vurulduğu açıklandı. Peki, Doha nerede? Doha, nereye bağlı, nerenin başkenti?

ABD'nin İran'da nükleer tesisleri hedef alan saldırısının ardından Tahran'dan misilleme geldi. İran, Katar'ın başkenti Doha'daki ABD üssünü vurdu. İsrailli bir yetkili, İran'ın ABD üssüne 6 füze fırlattığını söyledi. Doha nerede? Doha, nereye bağlı, nerenin başkenti?

İRAN KATAR'DAKİ ABD ÜSSÜNÜ VURDU

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan İsrail ve İran arasındaki çatışmalar, ABD'nin de dahil olması ile büyüyerek devam ediyor.

ABD'nin İran'da nükleer tesisleri hedef alan saldırısının ardından Tahran'dan misilleme geldi. İran, Katar'ın başkenti Doha'daki ABD üssünü vurdu. İsrailli bir yetkili, İran'ın ABD üssüne 6 füze fırlattığını söyledi.

DOHA NEREDE?

Doha, Katar'ın başkenti ve en büyük şehridir. Şehir, ülkenin doğusunda Basra Körfezi kıyısında yer almaktadır. Doha'nın nüfusu 2015 yılı itibarı ile 956,460 olup[1] ülke nüfusunun %40'ı şehir ve banliyölerinde yaşamaktadır ve aynı zamanda ülkenin ekonomik merkezidir. Doha, Katar'ın yedi belediyesinden biridir.

DOHA ÜLKE Mİ, NEREYE BAĞLI?

Haziran ayı ile başlayan ve 38-48 dereceye varan sıcaklık ekim ayı ile birlikte 25-30 derece olan en düşük sıcaklığa ulaşmaktadır. Ziyaret için en uygun zaman ideal sıcaklıkta bulunan Ocak ve Şubat aylarıdır. Monarşiyle yönetilen ülkede 2000'li yıllardan itibaren başlayan ve hâlen devam eden yoğun bir inşaat çalışması vardır. Nüfusun büyük çoğunluğunu hâlen devam etmekte olan inşaat sektöründe çalışan yabancı uyruklu işçiler oluşturur. Şehrin büyük bir ticaret ve alışveriş merkezine dönüştürülüp Orta Doğu'da Dubai ile yarışır bir şehir olması planlanmaktadır. Yapımı hâlen devam eden yeni Doha Uluslararası Havaalanı Projesi (NDIA) de buna en iyi örnektir. Proje, tamamlandığında bölgenin en büyük havaalanı olarak Orta Doğu'nun yeni aktarma ve bakım merkezi olması beklenmektedir. 2006 yılında 15. Asya Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmıştır. Aga Khan ödülüne layık görülen Katar Ulusal Müzesi bu kenttedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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