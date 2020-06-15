Doğuştan engelli Emre biyonik ellerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
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Doğuştan engelli Emre biyonik ellerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, doğuştan elleri olmayan 14 yaşındaki Emre Kundak, hayırseverlerin desteğiyle biyonik ellerine kavuştu.

15.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:24

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, doğuştan elleri olmayan 14 yaşındaki Emre Kundak, hayırseverlerin desteğiyle biyonik ellerine kavuştu.

Dörtyol Hira İmam Hatip Ortaokulu 3. sınıf öğrencisi Kundak, biyonik elleri sayesinde, hafızlık diplomasını elleriyle teslim almanın mutluluğunu yaşıyor.

Anadolu Ajansının (AA) yaklaşık 7 ay önce "Doğuştan elleri olmayan Emre, biyonik ele kavuşmanın hayalini kuruyor" başlıklı haberinin ardından, Emre'nin hayalinin gerçekleşmesi için, Dörtyol Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ali Ekber Türkoğlu harekete geçti.

Türkoğlu, Emre'nin biyonik ellere kavuşması için Dörtyol Kaymakamlığına başvurarak yardım kampanyası başlattı.

Hayırseverlerin yaptığı 55 bin liralık destekle Emre'ye biyonik elleri takıldı.

Emre Kundak, AA muhabirine yaptığı açıklamada biyonik ellerine kavuşmasında kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Hafız olma ve biyonik ellerine kavuşma hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşadığını ifade eden Kundak, "Allah vesile olanlardan razı olsun. İnşallah başarılarım katlanarak artacaktır. Hayalim gerçekleşti. Ailemi ve hocalarımı mahcup etmeyeceğim. Biyonik ellerime de yavaş yavaş alışıyorum." dedi.

Emre'nin babası Zekeriya Kundak da oğlunun biyonik ellerine kavuşmasında emeği geçen ve yardımda bulunan herkese teşekkür etti.

Baba Kundak, "Allah yardımseverlerimizden, devletimizden razı olsun. Kısa süre içerisinde bu ellere kavuştuk. Oğlum artık kendi işini kendisi yapabilecek, yaşamını kolaylaştıracak, iki hayalini birden gerçekleştirdi." dedi.

Dörtyol Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ali Ekber Türkoğlu ise AA'da yayımlanan haberin ardından başlattıkları yardım kampanyasına Türkiye'nin birçok şehrinden hayırseverin destek verdiğini söyledi.

Türkoğlu, artık Emre'nin biyonik elleri sayesinde kendi ihtiyaçlarını giderebilecek olmasının kendilerine mutluluk verdiğini kaydetti.

Doğuştan engelli Emre biyonik ellerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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