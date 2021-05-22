DOĞUŞTAN ENGELLİ AZRA, LÖSEMİYE YENİLDİ
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DOĞUŞTAN ENGELLİ AZRA, LÖSEMİYE YENİLDİ

DOĞUŞTAN ENGELLİ AZRA, LÖSEMİYE YENİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'da doğuştan zihinsel ve bedensel engelli 8 yaşındaki Azra Ecrin Eryiğit, yaklaşık 3,5 ay önce lösemiye yakalandı.

Isparta'da doğuştan zihinsel ve bedensel engelli 8 yaşındaki Azra Ecrin Eryiğit, yaklaşık 3,5 ay önce lösemiye yakalandı.

*- Sağlık personeli olan babasının çalıştığı hastanede tedavi gören Azra Ecrin, kurtarılamadı.

*- Baba Veli Eryiğit, "Elimizden gelen her şeyi yaptık. Burada tedavi gördük. Hücreler ölünce kemoterapiyi kaldıramadı" dedi.

Isparta SDÜ Hastanesi'nde sağlık personeli olarak çalışan Veli Eryiğit ve Tenzile Eryiğit çiftinin ikinci çocuğu olarak bedensel ve zihinsel engelli halde dünyaya gelen Azra Ecrin Eryiğit'e yaklaşık 3,5 ay önce de lösemi teşhisi konuldu. Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bir süre tedavi gören Azra Ecrin, daha sonra babasının çalıştığı SDÜ Hastanesi'ne getirilerek burada tedavisine devam edildi. Azra Ecrin Eryiğit, tüm müdahalelere rağmen 20 Mayıs günü yaşamını yitirdi.

Azra Ecrin Eryiğit'in cenazesi dün Eğirdir ilçesine bağlı Kervansaray Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Veli ve Tenzile Eryiğit çifti, Azra'nın ağabeyi Berkant, dedesi Osman Kartal ile yakınları büyük üzüntü yaşadı. Cenaze töreninde Azra Ecrin'in annesi Tenzile Eryiğit, anneannesi ve yakınları güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından Azra Ecrin Eryiğit toprağa verildi.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Veli Eryiğit, "Biz Azra Ecrin'in engelli olduğunu anne karnında öğrendik. Anne karnındayken 4-5 aylık civarındayken aldırmadık 'candır' dedik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Tedaviye burada başladık, daha sonra Akdeniz Tıp'a çocuk nörolojisine gittik. Epilepsi olduğu için orada tedaviye başladık. Kontroller oluyordu, gelip gidiyorduk. Lösemi olduğunu da orada öğrendik, 3,5 ay oldu. Tedaviye başladık kemoterapi aldı. Daha sonra Isparta'ya getirdik biz Isparta'da olunca, Isparta bizim memleket. Burada tedavi gördük. Hücreler ölünce kemoterapiyi kaldıramadı" dedi.

Eğirdir'de balıkçılıkla uğraşan dede Osman Kartal da "Hiç kolay değil, ne diyebilirim, nur içinde yatsın, Allah'ım mekanını cennet etsin, rabbim. Bir tane kız torunum vardı gitti" diye konuştu.

DOĞUŞTAN ENGELLİ AZRA, LÖSEMİYE YENİLDİ
DOĞUŞTAN ENGELLİ AZRA, LÖSEMİYE YENİLDİ
DOĞUŞTAN ENGELLİ AZRA, LÖSEMİYE YENİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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