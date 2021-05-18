Doğuş Üniversitesi LoL turnuvası kayıtları devam ediyor!
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Doğuş Üniversitesi LoL turnuvası kayıtları devam ediyor!

Doğuş Üniversitesi LoL turnuvası kayıtları devam ediyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Turnuvanın kayıtları hala devam ediyor!

Ülkemizin başarılı eğitim kurumlarından birinin espor kulübü olan Doğuş Üniversitesi LoL turnuvası kayıtları devam ediyor. Kulüp turnuva kayıt paylaşımını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

4 üniversite topluluğunun birlikte gerçekleştireceği bu etkinlik University Versus üzerinden düzenlenecek. Turnuvanın formatı ise 1v1. Her karşılaşma 1 maç üzerinden oynanacak. İlk üçe giren oyuncuların alacakları ödüller ise şu şekilde:

olan oyuncu 1780 Riot Points

olan oyuncu 840 Riot Points

olan oyuncu 400 Riot Points

Eğer siz de üniversite öğrencisiyseniz ve üniversitenizin espor kulübü "University Versus" üyesi ise yapmanız gereken şey çok basit. Siteye gidip kayıt formunu doldurmak. Turnuvanın başlangıç tarihi ise 22 Mayıs Cumartesi. Siteye hızlıca gidip başvuru yapmak için tıklayabilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros

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