Doğuş Üniversitesi 3 farklı projeyle TEKNOFEST'te finale kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğuş Üniversitesi 3 farklı projeyle TEKNOFEST'te finale kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Doğuş Üniversitesi 3 farklı projeyle TEKNOFEST'te finale kaldı

Doğuş Üniversitesi ürettikleri 3 farklı projeyle TEKNOFEST'te finale kalarak festivale damga vurdu.

Doğuş Üniversitesi ürettikleri 3 farklı projeyle TEKNOFEST'te finale kalarak festivale damga vurdu.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen TEKNOFEST 2021'de Doğuş Üniversitesi dikkat çekti. TEKNOFEST'in başladığı ilk yıldan beri paydaş grup olarak yer alan Doğuş Üniversitesi, ilk defa katıldığı TEKNOFEST 2021 yarışlarında 3 farklı kategoride ürettikleri projelerle finale kalma başarısı gösterdi. Savaşan İHA Dönerkanat Kategorisi, TÜBİTAK Elektrikli Araç Kategorisi ve Akıllı Ulaşım Kategorisi alanlarında finale yükselen öğrencilerin TEKNOFEST sergi alanında açtıkları stant her yaştan vatandaşın dikkatini çekti.

Doğuş Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak çalışan ve takımın danışman hocası olan Cansu Canbolat, "Takımımız dokuz kişilik bir ekipten oluşuyor. Takımımızda bir takım kaptanı bir tane pilot ve diğer arkadaşlardan oluşuyor. Ürettiğimiz araç iki parçadan oluşuyor. İki kısımdan birinde uçan kısım yani drone kısmımız var. Bizim buradaki hedefimiz dronelardaki menzil ve batarya sorununu çözmek" açıklamasında bulundu.

Doğuş Üniversitesi'nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde okuyan 22 yaşındaki Batu Hatipoğlu ise, "Aracımın ismi ESTC 01, 20 kişilik bir ekibimiz var, yaklaşık bir buçuk ay gibi çok kısa bir sürede yaptık. Yeni bir takımız. Geleceğimiz olduğunu düşünüyoruz. Uzun vadeli düşünüyoruz ve seneye inşallah başarıyla dönmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Yine TEKNOFEST kapsamında yapılan otonom dronelar ve savaşan İHA'lar da uluslararası serbest görev yarışmalarına katılmış, 4 motorlu ve 6 motorlu olmak üzere 2 farklı tasarım modeliyle finale yükseldi. - İSTANBUL

Doğuş Üniversitesi 3 farklı projeyle TEKNOFEST'te finale kaldı

Doğuş Üniversitesi 3 farklı projeyle TEKNOFEST'te finale kaldı

Doğuş Üniversitesi 3 farklı projeyle TEKNOFEST'te finale kaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsü, zincirleme kazaya neden oldu

Yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsü, zincirleme kazaya neden oldu

 Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı

Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Vladimir Putin
Magazin Didem Arslan Yılmaz Acun Ilıcalı Burak Yamantürk Mehmet Nuri
Spor Mario Balotelli Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mahmut Özer Mehmet Topal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Doğuş Üniversitesi 3 farklı projeyle TEKNOFEST'te finale kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 16:51:51. #1.12#