Doğuş: Kadın dövenler etek giysin Mustafa Yılmaz ve Doğuş "Duy" isimli şarkının klip çekimleri için kamera karşısına geçti.. Doğuş, sözleri müziği kendisine ait şarkının klip çekimlerin de Mustafa Yılmaz'ı yalnız bırakmayarak partneri oldu. Tekne içerisinde gerçekleşen çekimler öncesi kameraların karşısına geçen ikili, soruları yanıtladı.

Doğuş,"Klib'in bugün ikinci günü, dün biraz tehlikeli geçti. Kardeşimin vücudu Can Yaman, ama içi ne diyeyim içi şamyel mi diyelim. Boğuluyordu dün zor geçti. Bugün yine tekne sahnelerimiz var atacağım ölecek,& ; 'Duy' ses getirsin diye" konuştu.& ; Sağlık sorunları yaşadığını söyleyen Doğuş,"Ben sudayken yardım ettim ama birde ameliyatlıyım, öyle çektim ama nasıl oldu bilmiyorum. İnsanlar yardım etti, ekipten arkadaşlar, geçmiş olsun" dedi. Çekimlerin iyi geçtiğini belirten Doğuş,"Çok böyle helikopterin içerisinden tavşan çıkartıp atmadık aşağıya ama güzel seyirlik, eğlenceli hepimizin keyif alabileceği bir iş oldu diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.& ;





Çekimlerde boğulma tehlikesi geçiren Mustafa Yılmaz,"Küçükken geçirmiş olduğum bir olaydan dolayı, yüzme bilmiyorum. Fobi oluştu bende. İnşallah öğrenirim diye ümit ediyorum. Ekip arkadaşlarıma da söylemedim, utandım. Utandığım için söyleyemedim, keşke söyleseymişim daha kötü sonuçlar doğurabilirdi. Bugün için önlem aldık, artık yüzmeyi bilmediğimi biliyorlar. Gerçekten güzel bir klip oldu, Doğuş ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki kalplere dokunacak bir şarkı oldu" şeklinde konuştu.& ;





& ;"Kasıklarıma Kis vardı"





Ameliyatıyla alakalı konuşan Doğuş,"İnsanların bilmesini istemiyordum ama paylaşıyorum sizinle, bel fıtığı ve kasıklarımdan oldum. Kasıklarımda kis vardı,& ; 6 saat ameliyatta kaldım. Hatta Mustafa'ya dedim ki, öleydim bu klip'te& ; baya yürürdün diye takıldım. Benim kis iyi huylu çok şükür, atlattık" diye konuştu.& ;





Kaynak: Snob Magazin