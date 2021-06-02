Doğuş Balbay kimdir? Doğuş Balbay kaç yaşında, nereli?
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Doğuş Balbay kimdir? Doğuş Balbay kaç yaşında, nereli?

Doğuş Balbay kimdir? Doğuş Balbay kaç yaşında, nereli?
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Anadolu Efes takımında forma giyen Türk basketbolcu Doğuş Balbay kimdir? Doğuş Balbay kaç yaşında, nereli? Doğuş Balbay evli mi? Detaylar haberimizde.

Anadolu Efes takımında forma giyen Türk basketbolcu Doğuş Balbay kimdir? Doğuş Balbay kaç yaşında, nereli? Doğuş Balbay evli mi? Detaylar haberimizde.

DOĞUŞ BALBAY KİMDİR?

Doğuş Balbay (d. 21 Ocak 1989, İstanbul, Türkiye), Anadolu Efes takımında forma giyen Türk basketbolcudur. 185 cm uzunluğunda ve 82 kg ağırlığındadır. Guard pozisyonunda oynamakta olup, şut yeteneği kısıtlı olsa da savunmacı ve atletik kimliği ile öne çıkmaktadır. 2014-2015 sezonu itibarıyla, Anadolu Efes SK'nın kaptanlığını yapmaktadır.

Basketbola Fenerbahçe takımında oynayarak başlamıştır. 2 yıl sonra eğitim için Brewster Academy, Wolfeboro, New Hampshire, U.S'e taşınmıştır.

Balbay Brewster'ın 29 galibiyet ve 6 mağlubiyetle elde ettiği NEPSAC A Sınıfı Şampiyona ikinciliğine 13.5 sayı ve 7.5 asist ile destek olmuştur. Bu perfomans sayesinde Texas Longhorns'a transfer olmuştur.01.07.2011 Tarihinde Anadolu Efes takımıyla 3 yıllığına anlaşmıştır.

DOĞUŞ BALBAY EVLİ Mİ?

Doğuş'un babasının adı Mithat, annesinin adı Şükran'dır. Doğuş'un bir de kız kardeşi vardır ve adı Derya'dır. Evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

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