Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi
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Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi

30.09.2020 16:45 | Son Güncelleme: 30.09.2020 17:24
Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi

Kütahya'da doğum yapan eşinin yanında refakatçi durması için annesini getirmeye İbrahim Gürgen, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan talihsiz anneye ise acı haber verilemedi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, eşi hastanede ikinci doğumunu yaparken, refakatçi kalması için otomobiliyle annesini almaya giden İbrahim Gürgen'in kazada yaşamını yitirmesi, yakınlarını ve köylülerini üzüntüye boğdu.

Dereli köyü mevkisinde geçirdiği trafik kazasına hayatını kaybeden İbrahim Gürgen'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cenaze, otopsinin ardından Emet'e bağlı Kırgıl köyünde defnedilecek. Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesinde ikinci çocuğunu dünyaya getiren Özlem Gürgen'e ise acı haber verilemedi.

ANNESİNİ ALMAYA GİDİYORDU

Kırgıl Köyü Muhtarı Metin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy halkı olarak derin üzüntü yaşadıklarını söyledi. İbrahim Gürgen'in doğumhaneye alınan eşinin başında refakatçi kalması için annesini köyden almaya gelirken kazanın meydana geldiğini belirten Öztürk, "Yolda gelirken kaza geçirdiğini öğrendik. İkinci çocuğunun dünyaya geldiği bir günde kendisinin vefat etmesi bizleri çok üzdü." dedi.

Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi

EŞİNE HABERİ VEREMEDİLER

Sürücünün amcasının oğlu Tuncay Gürgen, "Doğum yapan eşine öldüğü haberini veremediler. Kaza yaptığını biliyor ama yoğun bakımda olduğunu söylemişler." diye konuştu.

Öte yandan, çiftin 6 yaşında bir kız çocuk sahibi olduğu, dün dünyaya gelen bebeğin ise erkek olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Eroğlu

Haber Yorumları (2)
ZEZ: Çok üzücü.
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OF: iste bu habere agladim resmen ( yazik ya orda öylece yatiyor daha cocugunu göremeden offff cok üzüldüm :(
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