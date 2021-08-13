Doğum yapmak üzere olan kadın, helikopter ile Sinop'a yetiştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğum yapmak üzere olan kadın, helikopter ile Sinop'a yetiştirildi

Doğum yapmak üzere olan kadın, helikopter ile Sinop'a yetiştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 9 aylık hamile kadın, sancılarının artması üzerine askeri helikopter ile bulunduğu yerden alınarak Sinop Devlet Hastanesine yetiştirildi.

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 9 aylık hamile kadın, sancılarının artması üzerine askeri helikopter ile bulunduğu yerden alınarak Sinop Devlet Hastanesine yetiştirildi.

Selin vurduğu Kastamonu'da arama ve kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Sel nedeniyle altyapının çöktüğü, elektrikler ve suların kesildiği, aynı zamanda iletişim hatlarında büyük sorunların yaşandığı Kastamonu'da tehlike arz eden bölgelerde kurtarma faaliyetleri sürüyor. 112 Acil Çağrı Merkezi ile Bozkurt'ta konuşlandırılan Mobil Hareket Merkezine gelen ihbarlar değerlendiriliyor. Bu kapsamda selin vurduğu Çatalzeytin ilçesinde Devlet Hastanesinin işlevini yitirmesi üzerine sancıları artan kadın için askeri helikopter harekete geçti. Askeri helikopter, 9 aylık hamile kadının bulunduğu noktaya hareket etti. Hamile kadın askeri helikoptere alınarak en yakın bölge olan Sinop Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hamile kadının burada tedavi altına alındığı ve doğumunun da çok yakın olduğu öğrenildi.

Mahsur kalan 3 kişi, İnebolu Devlet Hastanesi'ne getirildi

Öte yandan sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun bir diğer ilçesi Küre'de de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Küre'nin Güllüce köyünde yolların ve köprülerin yıkılması üzerine evlerinde mahsur kalan ve yaralı olan 3 kişi, askeri helikopter ile bulundukları yerden alınarak İnebolu'ya getirildi. İnebolu Devlet Hastanesinin önünde bulunan boş alana indirilen yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Sedye ile hastaneye taşınan hastaların müşahede altına alındıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Askeri helikopter, selde mahsur kalan 12 kişiyi daha kurtardı

Sel afetinin yaşandığı bir diğer ilçe olan İnebolu'da da tahliye çalışmaları sürüyor. İnebolu'ya bağlı Çaydüzü köyünde oksijen tüpüne bağlı 1'i yaşlı şahıs olmak üzere toplamda 12 mağdur vatandaş, Jandarma Genel Komutanlığına ait askeri helikopter ile bulundukları alandan alındı. Kurtarılan hasta vatandaşlar, helikopter ile Kastamonu Havalimanı'na getirildi. Helikopterden indirilen hastalar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındılar.

Ayrıca sel afetinin yaşandığı İnebolu'nun Özlüce köyünde de kayıp vatandaşlar için ekiplerin arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. - KASTAMONU

Doğum yapmak üzere olan kadın, helikopter ile Sinop'a yetiştirildi
Doğum yapmak üzere olan kadın, helikopter ile Sinop'a yetiştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bozkurt'a taşınalı henüz 20 gün olmuştu! 5 yaşındaki oğulları sele kapılan Bulut ailesinin acı bekleyişi sürüyor
Bozkurt'a taşınalı henüz 20 gün olmuştu! 5 yaşındaki oğulları sele kapılan Bulut ailesinin acı bekleyişi sürüyor
Son dakika haberleri... Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum fotoğraflara yansıdı
Son dakika haberleri... Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum fotoğraflara yansıdı
Son dakika haberleri: Torunu sel sularında kaybolan babaannenin acı bekleyişi
Son dakika haberleri: Torunu sel sularında kaybolan babaannenin acı bekleyişi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Onur Akay Cem Yılmaz Berdan Mardini
Spor Caner Erkin Rıza Kayaalp Alex Teixeira Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Doğum yapmak üzere olan kadın, helikopter ile Sinop'a yetiştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 17:48:43. #1.16#

title