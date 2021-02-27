Doğum yapmak üzere olan eşini hastaneye yetiştirmek isterken kaza yaptı

SİVAS'ta, aniden rahatsızlanan ve doğum yapmak üzere olan eşi Arzu Kara'yı (32) hastaneye yetiştirmek isteyen Ekrem Kara (39), kullandığı otomobille kavşakta hafif ticari araçla çarpıştı.