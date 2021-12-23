Doğum yapan adam, hastanede kendisine "Anne" diyen hemşireyi dövdü - Haberler
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Doğum yapan adam, hastanede kendisine "Anne" diyen hemşireyi dövdü

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Transseksüel birey Bennett Kaspar-Williams, Ekim 2020 sırasında doğum yaptığı anlarda yaşanan olayları anlattı. Williams, kendisine anne diyen hemşirelerle arasında arbede çıktığını anlattı. Williams, anne ve kadınlık kavramlarının bir arada kullanılmasından da rahatsız olduğunu dile getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 37 yaşındaki Transseksüel birey Bennett Kaspar-Williams ile eşi Malik'in bir çocukları dünyaya geldi. Ancak doğumdan sonra hastanede ilginç olaylar yaşandı. Bennett Kaspar-Williams, yaşadıklarını detaylarıyla anlattı.

Doğumu gerçekleştiren transseksüel birey Kaspar-Williams, kendisine "anne" demekte ısrar eden hemşireyi darp etti. Doktorların ve hemşirelerin doğumdan önce kendisine "hanımefendi" diye hitap ettiklerini söyleyen Williams, bu durumunda çok rahatsız olduğunu vurguladı.

Doğum yapan adam, hastanede kendisine 'Anne' diyen hemşireyi dövdü

2011'de trans olduğunu fark ettiğini açıklayan Kaspar-Williams, 2014'te cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek erkek oldu. Williams, göğüslerini aldırdığı ameliyat hakkında "Gerçekten özgürleştiriciydi" diye ifade etti.

Sağlık personellerinin ona sürekli cinsiyet yakıştırması yapmasından rahatsız olduğunun altını çizen Williams, "Kendi çocuğunu yaratan bir baba olduğumu söylemekten daha güçlü bir şey yok" dedi Williams, iki babaya sahip olmaktan daha doğal bir şey yok diye sözlerine devam etti.

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Yorumlar (5)
TATE:Mide bulandırmaktan başka bir işe yaramıyorsunuz. O bebek böyle bir cezayı haketmiyor...Umarım ilk altı ay yeteri kadar anne sütü alır...Beyin için çok önemli...Bakınız resim A... Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
Murat ÖREN:Cinsiyet değiştirerek erkek olan bir kadın doğum yapmış. Yani hormonlar dışı fiziksel bedenini kullanmış. Kafanız karışmasın erkeğin doğum yapması bilimsel olarak çok zorun çok ötesi. Yani doğumu özü kadın olan ve sonradan erkekliğe geçen biri yapıyor. Cevap Yaz 7 113 Yayından Kaldır
Mashan Gunduz:''çok zor ötesi '' evet bu durum için Bizim fıkralardaki Temel e gerek var. 1 1 Yayından Kaldır
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