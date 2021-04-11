Doğum sırasında sakatlanan kuzuyu pazar çantası ile veterinere getirdi
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Doğum sırasında sakatlanan kuzuyu pazar çantası ile veterinere getirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Doğum sırasında sakatlanan kuzuyu pazar çantası ile veterinere getirdi

Aydın'da besicilik yapan Halime Karabulut'un kuzularından biri doğum esnasında sakatlandı.

Aydın'da besicilik yapan Halime Karabulut'un kuzularından biri doğum esnasında sakatlandı. Pazar çantasına koyduğu kuzusunu evinden kilometrelerce ötedeki Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi'ne getiren Karabulut, minik kuzu için şifa aradı.

Efeler ilçesine bağlı kırsal Böcek Mahallesi'nde yaşayan Halime Karabulut'un geçtiğimiz günlerde koyunu doğum yaptı. Doğum sonrasında kuzulardan biri ayağa kalkmakta güçlük çekti. Durumu fark eden Karabulut, kuzusunu pazar sepetine koyarak veterinerin yolunu tuttu. Kilometrelerce uzaklıkta bulunan ADÜ Veteriner Fakültesi'ne iki toplu taşıma aracı değiştirerek gelen Karabulut, kuzusunu muayene ettirdi. Kuzuyu muayene eden veterinerler, tedaviye başladı. Kuzusu için endişe eden Karabulut, muayenenin ardından veterinerlere teşekkür ederek, oğlu ile birlikte evinin yolunu tuttu.

"Masum bakışlarına kıyamadım"

Kuzusunun masum bakışlarının kendisini etkilediğini belirten Halime Karabulut, "Kuzumuz doğduktan sonra yaşadığı sorun nedeniyle yürüyemedi. Kardeşi annesini emerken bu ememiyor, biz yardımcı oluyoruz. Yürüyemeyip yere yattığında yüzümüze masum masum bakıyor. Onun bakışları bize sanki 'bana yardım edin' der gibi geliyor. Biz de kıyamadık ve veterinere getirdik. Bizim gibi onların da canı var. Asla hastalanmalarını istemem, dayanamam onlara. Evimiz şehre uzak. Kuzumuzu buraya getirmemize yardımcı olacak kimsemiz de yok. Ben de pazar çantasının içine koyarak oğlumla birlikte yola çıktım. Önce mahallemden merkeze, merkezden de buraya gelmek için iki toplu taşıma değiştirdim. Kuzu daha 1-2 günlük olduğu için araçların içinde sıcakla birlikte uyudu. Fazla zorluk çekmedim. Onun için her şeye değer" dedi.

Kuzunun doğumda zorlandığını belirten Karabulut, "Doğum sırasında koyunumuz kuzularını doğurmakta zorlandı. Biz de doğumunu kolaylaştırmak için yardımcı olduk. Buradaki veterinerler o sırada oluşan bir hasar olabileceğini söylediler. Sağ olsunlar çok da güzel ilgilendiler kuzumuzla. İnşallah kısa zamanda sağlığına kavuşacak, diğer kardeşi gibi annesinin etrafında koşup oynayarak büyüyecek" diye konuştu. - AYDIN

Doğum sırasında sakatlanan kuzuyu pazar çantası ile veterinere getirdi
Doğum sırasında sakatlanan kuzuyu pazar çantası ile veterinere getirdi
Doğum sırasında sakatlanan kuzuyu pazar çantası ile veterinere getirdi
Doğum sırasında sakatlanan kuzuyu pazar çantası ile veterinere getirdi
Doğum sırasında sakatlanan kuzuyu pazar çantası ile veterinere getirdi
Doğum sırasında sakatlanan kuzuyu pazar çantası ile veterinere getirdi
Doğum sırasında sakatlanan kuzuyu pazar çantası ile veterinere getirdi
Doğum sırasında sakatlanan kuzuyu pazar çantası ile veterinere getirdi
Doğum sırasında sakatlanan kuzuyu pazar çantası ile veterinere getirdi
Doğum sırasında sakatlanan kuzuyu pazar çantası ile veterinere getirdi
Doğum sırasında sakatlanan kuzuyu pazar çantası ile veterinere getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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