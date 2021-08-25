Doğum kilolarından eser kalmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğum kilolarından eser kalmadı

Doğum kilolarından eser kalmadı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

2015 yılında Kolombiya Güzellik Kraliçesi seçilen Madelein Lopez Camelo, son haliyle dikkat çekti. Soner Sarıkabadayı'yla evli olan modelin, doğum kilolarını verdiği görüldü. İşte detaylar...

Soner Sarıkabadayı'nın eşi Madelein Lopez Camelo son haliyle dikkat çekti. 2015 yılında Kolombiya Güzellik Kraliçesi seçilen model, bikinili karesini yayınladı. Geçtiğimiz ekim ayında oğlu Hasan Matias'ı kucağına alan Camelo'nun doğum kilolarını verdiği görüldü.

Pandemi nedeniyle ayrıca düğünlerine hem de oğullarının doğumuna gelemeyen ailesini ziyaret eden Soner Sarıkabadayı, Kolombiyalı eşine Mersin'i gezdirmeye devam ediyor. Model, Mersin'de deniz keyfi de yaptı.

Doğum kilolarından eser kalmadı
Doğum kilolarından eser kalmadı

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Şentop Vladimir Putin Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Burak Özçivit Merve Boluğur Didem Arslan Yılmaz
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ebrar Karakurt Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Doğum kilolarından eser kalmadı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 22:25:53. #1.14#

title