Doğum gününü dostlarıyla kutladı

Evo Holding yönetim kurulu başkan yardımcısı Evrim Yaşlak, önceki günü yeni yaşını yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. İş, sanat, cemiyet ve televizyon dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı Levent Hill & Chill Restoran'da doğum günü partisine katılım oldukça yoğundu.

Evo Holding kurucularından olan Evrim Yaşlak, kardeşi Evren Yaşlak ile özel olarak koordine ettiği partilerinde çok keyifli anlar yaşandı. Partide Evrim Yaşlak'ın elbisesi Aydın Göynü imzası taşırken, pastası Pastam Burada ekibi tarafından özel olarak tasarlandı.Yaklaşık 60 özel davetlinin katılımıyla gerçekleşen doğum günü, adeta bir görsel şölene dönüştü. Menajer Kadir Mıhçı ve Teo Demir'in özel olarak organize ettiği organizasyon tüm gelenlerden büyük ilgi gördü.Evrim Yaşlak'ın doğum günü partisinde, erkek kardeşi Evren Yaşlak 50.000 TL'lik Hublot marka saat hediye etti. Yaşlak'ın yakın dostları olan Umut Akyürek, Oktay Ertuğrul, Seren Uzun ve Ayça Gürsaçer gecede sahne aldı. Gecenin tüm video ve resimlerini de ünlü fotoğrafçı Levent Çekiç üstlendi.

Kaynak: Snob Magazin